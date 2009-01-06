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Альфа-Банк
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Додано: Сер 26 сер, 2020 12:05
Alfa_Bank В мобайле можно посмотреть, текущий долг по кредитке на данный момент (как в МАБ (общий баланс)) или только высчитывать самому нужно ?
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Kalgan
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Додано: Сер 26 сер, 2020 12:26
Kalgan написав:Alfa_Bank
В мобайле можно посмотреть, текущий долг по кредитке на данный момент (как в МАБ (общий баланс)) или только высчитывать самому нужно ?
Kalgan, добрый день. Смотрите в разделе "Номер карты и реквизиты". Сумму задолженности + % на текущую дату подскажет КЦ.
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Додано: Сер 26 сер, 2020 13:45
Alfa_Bank написав: Kalgan написав:Alfa_Bank
В мобайле можно посмотреть, текущий долг по кредитке на данный момент (как в МАБ (общий баланс)) или только высчитывать самому нужно ?
Kalgan, добрый день. Смотрите в разделе "Номер карты и реквизиты". Сумму задолженности + % на текущую дату подскажет КЦ.
Спасибо. А можно в мобайл добавить строчку, как и в МАБ, где показан текущий баланс по карте (без учета процентов, как я понял)?
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Kalgan
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Додано: Сер 26 сер, 2020 14:03
Kalgan написав: Alfa_Bank написав: Kalgan написав:Alfa_Bank
В мобайле можно посмотреть, текущий долг по кредитке на данный момент (как в МАБ (общий баланс)) или только высчитывать самому нужно ?
Kalgan, добрый день. Смотрите в разделе "Номер карты и реквизиты". Сумму задолженности + % на текущую дату подскажет КЦ.
Спасибо. А можно в мобайл добавить строчку, как и в МАБ, где показан текущий баланс по карте (без учета процентов, как я понял)?
Что вы имеете ввиду под текущим балансом, уточните более детально, пожалуйста? В Мобайле и МАБ есть две строчки: Общая задолженность/Общий баланс и Рассрочки, + Доступный лимит.
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Додано: Сер 26 сер, 2020 16:39
Alfa_Bank написав:
Что вы имеете ввиду под текущим балансом, уточните более детально, пожалуйста? В Мобайле и МАБ есть две строчки: Общая задолженность/Общий баланс и Рассрочки, + Доступный лимит.
Общую задолженность.
Уже увидел, там где вы и написали. Сразу после вашего ответа не посмотрел в этот раздел
Но справедливости ради, без вашей подсказки, искать задолженность по карте в разделе "номер карты и реквизиты" никогда б и не подумал
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Kalgan
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Додано: Сер 26 сер, 2020 21:28
Kalgan написав:Alfa_Bank
В мобайле можно посмотреть, текущий долг по кредитке на данный момент (как в МАБ (общий баланс)) или только высчитывать самому нужно ?
сорри, но если есть доступно и общий лимит - долг-то и так понятен
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Shaman
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Додано: Чет 27 сер, 2020 12:25
получил ред, поставил застосунок консьерж
боюсь тыкнуть на шо нибудь, вдруг спишет что-то с лимита эта британская компания
так это бесплатно или как?
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v57
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Додано: Чет 27 сер, 2020 12:44
сменил эко на ред, переключил на пуши
страховки отменять надо? на эко их небыло
пишут шо смена произойдет в 1й день после рд
до рд новая ред работает как эко?
и в рд+1 еще раз отменять страховки?
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v57
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Додано: Чет 27 сер, 2020 12:53
v57 написав:
получил ред, поставил застосунок консьерж
боюсь тыкнуть на шо нибудь, вдруг спишет что-то с лимита эта британская компания
так это бесплатно или как?
v57, добрый день. Консьерж у RED бесплатный.
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Додано: Чет 27 сер, 2020 12:54
v57 написав:
сменил эко на ред, переключил на пуши
страховки отменять надо? на эко их небыло
пишут шо смена произойдет в 1й день после рд
до рд новая ред работает как эко?
и в рд+1 еще раз отменять страховки?
До РД будет еще Эко. В первый рабочий день после РД проверьте страховки.
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