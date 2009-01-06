п5
5. Порядок оплаты услуг Общества
5.1. Оплата выставленных счетов осуществляется путем безналичного списания денежных средств
с банковской карты Клиента.
Оплата выставленных счетов может быть осуществлена любыми, не запрещенными действующим
законодательством Украины способами.
В случае недостаточности средств для списания с банковской карты Клиента, выставленные
Обществом счета подлежат оплате Клиентом в течение 5 дней с даты их выставления, если иной
срок не согласован Сторонами при обработке Заявки.
5.2. Оплата соответствующего счета осуществляется в валюте Украины.
дальше не читал
19 стр не осилю
снесу
не мое