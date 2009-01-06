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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8887888888898890

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1038
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1038
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 13:00

  Alfa_Bank написав:
  v57 написав:получил ред, поставил застосунок консьерж
боюсь тыкнуть на шо нибудь, вдруг спишет что-то с лимита эта британская компания :)
так это бесплатно или как?

v57, добрый день. Консьерж у RED бесплатный.

п5
5. Порядок оплаты услуг Общества
5.1. Оплата выставленных счетов осуществляется путем безналичного списания денежных средств
с банковской карты Клиента.
Оплата выставленных счетов может быть осуществлена любыми, не запрещенными действующим
законодательством Украины способами.
В случае недостаточности средств для списания с банковской карты Клиента, выставленные
Обществом счета подлежат оплате Клиентом в течение 5 дней с даты их выставления, если иной
срок не согласован Сторонами при обработке Заявки.
5.2. Оплата соответствующего счета осуществляется в валюте Украины.

дальше не читал
19 стр не осилю :)
снесу
не мое
v57
 
Повідомлень: 2714
З нами з: 14.03.10
Подякував: 101 раз.
Подякували: 169 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 13:41

  v57 написав:
  Alfa_Bank написав:
  v57 написав:получил ред, поставил застосунок консьерж
боюсь тыкнуть на шо нибудь, вдруг спишет что-то с лимита эта британская компания :)
так это бесплатно или как?

v57, добрый день. Консьерж у RED бесплатный.

п5
5. Порядок оплаты услуг Общества
5.1. Оплата выставленных счетов осуществляется путем безналичного списания денежных средств
с банковской карты Клиента.
Оплата выставленных счетов может быть осуществлена любыми, не запрещенными действующим
законодательством Украины способами.
В случае недостаточности средств для списания с банковской карты Клиента, выставленные
Обществом счета подлежат оплате Клиентом в течение 5 дней с даты их выставления, если иной
срок не согласован Сторонами при обработке Заявки.
5.2. Оплата соответствующего счета осуществляется в валюте Украины.

дальше не читал
19 стр не осилю :)
снесу
не мое

Подключение бесплатно. Если пожелаете заказать услугу, тогда уже оплачиваете ее стоимость.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 13:52

Alfa_Bank
Подскажите пожалуйста по рассрочке.
Оплатил на АЗС бензин, из-за стажёра-заправщика мне недолили 1 литр и сделали возврат на карту за этот литр. Получил смс на рассрочку, отправил смс на активацию. Рассрочка по факту не оформлена. Её уже не оформят или есть варианты?
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velvet
 
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З нами з: 06.03.09
Подякував: 20 раз.
Подякували: 363 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 14:15

  velvet написав:Alfa_Bank
Подскажите пожалуйста по рассрочке.
Оплатил на АЗС бензин, из-за стажёра-заправщика мне недолили 1 литр и сделали возврат на карту за этот литр. Получил смс на рассрочку, отправил смс на активацию. Рассрочка по факту не оформлена. Её уже не оформят или есть варианты?

velve, добрый день. При возврате рассрочка не оформляется.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 9244
З нами з: 18.02.13
Подякував: 79 раз.
Подякували: 823 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 15:43

  Alfa_Bank написав:
  velvet написав:Alfa_Bank
Подскажите пожалуйста по рассрочке.
Оплатил на АЗС бензин, из-за стажёра-заправщика мне недолили 1 литр и сделали возврат на карту за этот литр. Получил смс на рассрочку, отправил смс на активацию. Рассрочка по факту не оформлена. Её уже не оформят или есть варианты?

velve, добрый день. При возврате рассрочка не оформляется.

Где об этом написано?
И ещё выбрал при возврате орехов дебетную карту, а деньги всё равно пошли на кредитку.
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 2935
З нами з: 06.03.09
Подякував: 20 раз.
Подякували: 363 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 16:03

  velvet написав:
  Alfa_Bank написав:
  velvet написав:Alfa_Bank
Подскажите пожалуйста по рассрочке.
Оплатил на АЗС бензин, из-за стажёра-заправщика мне недолили 1 литр и сделали возврат на карту за этот литр. Получил смс на рассрочку, отправил смс на активацию. Рассрочка по факту не оформлена. Её уже не оформят или есть варианты?

velve, добрый день. При возврате рассрочка не оформляется.

Где об этом написано?
И ещё выбрал при возврате орехов дебетную карту, а деньги всё равно пошли на кредитку.

По рассрочке уточняю. По возврату кешью: сейчас возврат временно осуществляется на карту, с которой совершена операция.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 9244
З нами з: 18.02.13
Подякував: 79 раз.
Подякували: 823 раз.
 
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