v57 написав:получил ред, поставил застосунок консьерж боюсь тыкнуть на шо нибудь, вдруг спишет что-то с лимита эта британская компания так это бесплатно или как?
v57, добрый день. Консьерж у RED бесплатный.
п5 5. Порядок оплаты услуг Общества 5.1. Оплата выставленных счетов осуществляется путем безналичного списания денежных средств с банковской карты Клиента. Оплата выставленных счетов может быть осуществлена любыми, не запрещенными действующим законодательством Украины способами. В случае недостаточности средств для списания с банковской карты Клиента, выставленные Обществом счета подлежат оплате Клиентом в течение 5 дней с даты их выставления, если иной срок не согласован Сторонами при обработке Заявки. 5.2. Оплата соответствующего счета осуществляется в валюте Украины.
v57 написав:получил ред, поставил застосунок консьерж боюсь тыкнуть на шо нибудь, вдруг спишет что-то с лимита эта британская компания так это бесплатно или как?
v57, добрый день. Консьерж у RED бесплатный.
п5 5. Порядок оплаты услуг Общества 5.1. Оплата выставленных счетов осуществляется путем безналичного списания денежных средств с банковской карты Клиента. Оплата выставленных счетов может быть осуществлена любыми, не запрещенными действующим законодательством Украины способами. В случае недостаточности средств для списания с банковской карты Клиента, выставленные Обществом счета подлежат оплате Клиентом в течение 5 дней с даты их выставления, если иной срок не согласован Сторонами при обработке Заявки. 5.2. Оплата соответствующего счета осуществляется в валюте Украины.
дальше не читал 19 стр не осилю снесу не мое
Подключение бесплатно. Если пожелаете заказать услугу, тогда уже оплачиваете ее стоимость.
Alfa_Bank Подскажите пожалуйста по рассрочке. Оплатил на АЗС бензин, из-за стажёра-заправщика мне недолили 1 литр и сделали возврат на карту за этот литр. Получил смс на рассрочку, отправил смс на активацию. Рассрочка по факту не оформлена. Её уже не оформят или есть варианты?
velvet написав:Alfa_Bank Подскажите пожалуйста по рассрочке. Оплатил на АЗС бензин, из-за стажёра-заправщика мне недолили 1 литр и сделали возврат на карту за этот литр. Получил смс на рассрочку, отправил смс на активацию. Рассрочка по факту не оформлена. Её уже не оформят или есть варианты?
velve, добрый день. При возврате рассрочка не оформляется.
velvet написав:Alfa_Bank Подскажите пожалуйста по рассрочке. Оплатил на АЗС бензин, из-за стажёра-заправщика мне недолили 1 литр и сделали возврат на карту за этот литр. Получил смс на рассрочку, отправил смс на активацию. Рассрочка по факту не оформлена. Её уже не оформят или есть варианты?
velve, добрый день. При возврате рассрочка не оформляется.
Где об этом написано? И ещё выбрал при возврате орехов дебетную карту, а деньги всё равно пошли на кредитку.
velvet написав:Alfa_Bank Подскажите пожалуйста по рассрочке. Оплатил на АЗС бензин, из-за стажёра-заправщика мне недолили 1 литр и сделали возврат на карту за этот литр. Получил смс на рассрочку, отправил смс на активацию. Рассрочка по факту не оформлена. Её уже не оформят или есть варианты?
velve, добрый день. При возврате рассрочка не оформляется.
Где об этом написано? И ещё выбрал при возврате орехов дебетную карту, а деньги всё равно пошли на кредитку.
По рассрочке уточняю. По возврату кешью: сейчас возврат временно осуществляется на карту, с которой совершена операция.
Подведу итоги первого года работы с Альфой: - Платежи / переводы без сбоев. - Проценты по вкладу строго в срок, даже ранее (самая приятная ночная SMS-ка) - Соединение с оператором Контакт-центра в основном с первого гудка. - Сотрудники Контакт-центра даже, если и не могут сразу ответить на вопрос, то всегда стараются помочь. - В отделении бываю очень редко, но в случае необходимости есть персональный менеджер и касса тет-а-тет. - Приятно, что проценты по вкладам среди прочих банков преобладают в верхнем диапазоне ставок и наличие интересного кэшбека. - Хорошая финансовая отчетность банка также радует глаз. - Ну и конечно же присутствие на форуме ответственного, грамотного, высококомпетентного представителя Альфа-банка, который действительно помог очень многим людям. Ставлю Отлично!