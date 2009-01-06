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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8887888888898890

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1039
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1039
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 13:00

  Alfa_Bank написав:
  v57 написав:получил ред, поставил застосунок консьерж
боюсь тыкнуть на шо нибудь, вдруг спишет что-то с лимита эта британская компания :)
так это бесплатно или как?

v57, добрый день. Консьерж у RED бесплатный.

п5
5. Порядок оплаты услуг Общества
5.1. Оплата выставленных счетов осуществляется путем безналичного списания денежных средств
с банковской карты Клиента.
Оплата выставленных счетов может быть осуществлена любыми, не запрещенными действующим
законодательством Украины способами.
В случае недостаточности средств для списания с банковской карты Клиента, выставленные
Обществом счета подлежат оплате Клиентом в течение 5 дней с даты их выставления, если иной
срок не согласован Сторонами при обработке Заявки.
5.2. Оплата соответствующего счета осуществляется в валюте Украины.

дальше не читал
19 стр не осилю :)
снесу
не мое
v57
 
Повідомлень: 2714
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 13:41

  v57 написав:
  Alfa_Bank написав:
  v57 написав:получил ред, поставил застосунок консьерж
боюсь тыкнуть на шо нибудь, вдруг спишет что-то с лимита эта британская компания :)
так это бесплатно или как?

v57, добрый день. Консьерж у RED бесплатный.

п5
5. Порядок оплаты услуг Общества
5.1. Оплата выставленных счетов осуществляется путем безналичного списания денежных средств
с банковской карты Клиента.
Оплата выставленных счетов может быть осуществлена любыми, не запрещенными действующим
законодательством Украины способами.
В случае недостаточности средств для списания с банковской карты Клиента, выставленные
Обществом счета подлежат оплате Клиентом в течение 5 дней с даты их выставления, если иной
срок не согласован Сторонами при обработке Заявки.
5.2. Оплата соответствующего счета осуществляется в валюте Украины.

дальше не читал
19 стр не осилю :)
снесу
не мое

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Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 13:52

Alfa_Bank
Подскажите пожалуйста по рассрочке.
Оплатил на АЗС бензин, из-за стажёра-заправщика мне недолили 1 литр и сделали возврат на карту за этот литр. Получил смс на рассрочку, отправил смс на активацию. Рассрочка по факту не оформлена. Её уже не оформят или есть варианты?
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 14:15

  velvet написав:Alfa_Bank
Подскажите пожалуйста по рассрочке.
Оплатил на АЗС бензин, из-за стажёра-заправщика мне недолили 1 литр и сделали возврат на карту за этот литр. Получил смс на рассрочку, отправил смс на активацию. Рассрочка по факту не оформлена. Её уже не оформят или есть варианты?

velve, добрый день. При возврате рассрочка не оформляется.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 15:43

  Alfa_Bank написав:
  velvet написав:Alfa_Bank
Подскажите пожалуйста по рассрочке.
Оплатил на АЗС бензин, из-за стажёра-заправщика мне недолили 1 литр и сделали возврат на карту за этот литр. Получил смс на рассрочку, отправил смс на активацию. Рассрочка по факту не оформлена. Её уже не оформят или есть варианты?

velve, добрый день. При возврате рассрочка не оформляется.

Где об этом написано?
И ещё выбрал при возврате орехов дебетную карту, а деньги всё равно пошли на кредитку.
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 16:03

  velvet написав:
  Alfa_Bank написав:
  velvet написав:Alfa_Bank
Подскажите пожалуйста по рассрочке.
Оплатил на АЗС бензин, из-за стажёра-заправщика мне недолили 1 литр и сделали возврат на карту за этот литр. Получил смс на рассрочку, отправил смс на активацию. Рассрочка по факту не оформлена. Её уже не оформят или есть варианты?

velve, добрый день. При возврате рассрочка не оформляется.

Где об этом написано?
И ещё выбрал при возврате орехов дебетную карту, а деньги всё равно пошли на кредитку.

По рассрочке уточняю. По возврату кешью: сейчас возврат временно осуществляется на карту, с которой совершена операция.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 23:00

Подведу итоги первого года работы с Альфой:
- Платежи / переводы без сбоев.
- Проценты по вкладу строго в срок, даже ранее (самая приятная ночная SMS-ка) :)
- Соединение с оператором Контакт-центра в основном с первого гудка.
- Сотрудники Контакт-центра даже, если и не могут сразу ответить на вопрос, то всегда стараются помочь.
- В отделении бываю очень редко, но в случае необходимости есть персональный менеджер и касса тет-а-тет.
- Приятно, что проценты по вкладам среди прочих банков преобладают в верхнем диапазоне ставок и наличие интересного кэшбека.
- Хорошая финансовая отчетность банка также радует глаз.
- Ну и конечно же присутствие на форуме ответственного, грамотного, высококомпетентного представителя Альфа-банка, который действительно помог очень многим людям.
Ставлю Отлично!

Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 23:13

Re: Альфа-Банк

  Аlександр написав:Подведу итоги первого года работы с Альфой:
А как Чат (не)работает вам понравилось?
  Аlександр написав:- Соединение с оператором Контакт-центра в основном с первого гудка.
Это вы про робота или биоробота? Хто у вас там заместа оператора? :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 23:28

  Аlександр написав:Подведу итоги первого года работы с Альфой:

проработав с Альфой на 10 лет больше чем вы хочу отметить, что 10 лет назад банк нравился мне значительно больше...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 23:30

Alfa_Bank, а по пенсионным картам доступны интернет-платежи?
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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