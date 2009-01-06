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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8888888988908891

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1039
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1039
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 08:00

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Если пожелаете заказать услугу, тогда уже оплачиваете ее стоимость.
Так, а где-то есть информация по ориентировочной стоимости предлагаемых услуг?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Повідомлень: 2288
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 08:37

  Аlександр написав:Подведу итоги первого года работы с Альфой:
- Платежи / переводы без сбоев.
- Проценты по вкладу строго в срок, даже ранее (самая приятная ночная SMS-ка) :)
- Соединение с оператором Контакт-центра в основном с первого гудка.
- Сотрудники Контакт-центра даже, если и не могут сразу ответить на вопрос, то всегда стараются помочь.
- В отделении бываю очень редко, но в случае необходимости есть персональный менеджер и касса тет-а-тет.
- Приятно, что проценты по вкладам среди прочих банков преобладают в верхнем диапазоне ставок и наличие интересного кэшбека.
- Хорошая финансовая отчетность банка также радует глаз.
- Ну и конечно же присутствие на форуме ответственного, грамотного, высококомпетентного представителя Альфа-банка, который действительно помог очень многим людям.
Ставлю Отлично!


Аlександр, добрый день. Спасибо, что поделились впечатлениями! :D
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 08:39

  Тракторист написав:Alfa_Bank, а по пенсионным картам доступны интернет-платежи?

Тракторист, добрый день. Да.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 9247
З нами з: 18.02.13
Подякував: 79 раз.
Подякували: 823 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 08:42

  MASolomko написав:
  Alfa_Bank написав:Если пожелаете заказать услугу, тогда уже оплачиваете ее стоимость.
Так, а где-то есть информация по ориентировочной стоимости предлагаемых услуг?

MASolomko, добрый день. Стоимость услуг определяет Quintessentially.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 9247
З нами з: 18.02.13
Подякував: 79 раз.
Подякували: 823 раз.
 
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  #<1 ... 8888888988908891
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