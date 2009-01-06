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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 сер, 2020 08:00
Alfa_Bank написав:
Если пожелаете заказать услугу, тогда уже оплачиваете ее стоимость.
Так, а где-то есть информация по ориентировочной стоимости предлагаемых услуг?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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MASolomko
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 08:37
Аlександр написав:
Подведу итоги первого года работы с Альфой:
- Платежи / переводы без сбоев.
- Проценты по вкладу строго в срок, даже ранее (самая приятная ночная SMS-ка)
- Соединение с оператором Контакт-центра в основном с первого гудка.
- Сотрудники Контакт-центра даже, если и не могут сразу ответить на вопрос, то всегда стараются помочь.
- В отделении бываю очень редко, но в случае необходимости есть персональный менеджер и касса тет-а-тет.
- Приятно, что проценты по вкладам среди прочих банков преобладают в верхнем диапазоне ставок и наличие интересного кэшбека.
- Хорошая финансовая отчетность банка также радует глаз.
- Ну и конечно же присутствие на форуме ответственного, грамотного, высококомпетентного представителя Альфа-банка, который действительно помог очень многим людям.
Ставлю Отлично!
Аlександр, добрый день. Спасибо, что поделились впечатлениями!
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 08:39
Тракторист написав:Alfa_Bank
, а по пенсионным картам доступны интернет-платежи?
Тракторист, добрый день. Да.
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Alfa_Bank
-
- Представник банку
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- Повідомлень: 9248
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 823 раз.
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- Профіль
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1
1
Додано: П'ят 28 сер, 2020 08:42
MASolomko написав: Alfa_Bank написав:
Если пожелаете заказать услугу, тогда уже оплачиваете ее стоимость.
Так, а где-то есть информация по ориентировочной стоимости предлагаемых услуг?
MASolomko, добрый день. Стоимость услуг определяет Quintessentially.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 9248
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 823 раз.
-
- Профіль
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1
1
Додано: П'ят 28 сер, 2020 09:00
Alfa_Bank, а есть хотя бы перечень бесплатных услуг?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 2290
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 198 раз.
- Подякували: 314 раз.
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1
Додано: П'ят 28 сер, 2020 09:14
MASolomko написав:
Alfa_Bank, а есть хотя бы перечень бесплатных услуг?
Такую информацию нам не предоставляли. Вопрос можно задать в приложении КС непосредственно партнеру.
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Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 9248
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 823 раз.
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- Профіль
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