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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8889889088918892

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:53

  ol_zy написав:
  Alfa_Bank написав:
  MASolomko написав:Alfa_Bank, а есть хотя бы перечень бесплатных услуг?

Такую информацию нам не предоставляли. Вопрос можно задать в приложении КС непосредственно партнеру.

А ответ на такой вопрос во сколько обойдется клиенту?
Ответ - это же уже услуга? Или ответы на вопросы (консультации) - бесплатно?

:-А вам совет или консультацию?
:-А в чем разница?
:-Совет бесплатно,консультация-платно....
:-тогда совет...
:-Мой вам совет -запишитесь на консультацию.... :mrgreen:
ROLF
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:55

  ЗІС-5 написав:Поскажите пожалуйста кто в курсе дела касательно карты Максимум.
Если по состоянию на расчетную дату в блокировке будет 30грн. (покупка, не прошедшая по выписке), но при этом баланс карты (прошедший по выписке) будет +31 грн. - будет ли начислена комиссия за РКО?

Блокировка никогда в расчёт не берётся. Откуда банк знает, проведётся она или нет?

С другой стороны - вам лень заменить свою карту на новый пакет чтобы никогда не беспокоиться об РКО?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 16:03

Vorlon расчетная дата у меня по карте - 31 число. А покупка пройдет по выписке только 1-го. Вот и интересно, что означает правило - долг не должен быть больше 20 грн. Всего по выписке или долгом считается сумма начиная от нуля и вниз?
За подсказку спасибо касательно нового тарифа!
ЗІС-5
 
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