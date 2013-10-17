|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:53
ol_zy написав: Alfa_Bank написав: MASolomko написав:
Alfa_Bank, а есть хотя бы перечень бесплатных услуг?
Такую информацию нам не предоставляли. Вопрос можно задать в приложении КС непосредственно партнеру.
А ответ на такой вопрос во сколько обойдется клиенту?
Ответ - это же уже услуга? Или ответы на вопросы (консультации) - бесплатно?
:-А вам совет или консультацию?
:-А в чем разница?
:-Совет бесплатно,консультация-платно....
:-тогда совет...
:-Мой вам совет -запишитесь на консультацию....
-
ROLF
-
-
- Повідомлень: 706
- З нами з: 27.03.14
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:55
ЗІС-5 написав:
Поскажите пожалуйста кто в курсе дела касательно карты Максимум.
Если по состоянию на расчетную дату в блокировке будет 30грн. (покупка, не прошедшая по выписке), но при этом баланс карты (прошедший по выписке) будет +31 грн. - будет ли начислена комиссия за РКО?
Блокировка никогда в расчёт не берётся. Откуда банк знает, проведётся она или нет?
С другой стороны - вам лень заменить свою карту на новый пакет чтобы никогда не беспокоиться об РКО?
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 8928
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 435 раз.
- Подякували: 941 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 28 сер, 2020 16:03
Vorlon расчетная дата у меня по карте - 31 число. А покупка пройдет по выписке только 1-го. Вот и интересно, что означает правило - долг не должен быть больше 20 грн. Всего по выписке или долгом считается сумма начиная от нуля и вниз?
За подсказку спасибо касательно нового тарифа!
-
ЗІС-5
-
-
- Повідомлень: 8
- З нами з: 21.12.16
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 28 сер, 2020 20:41
ЗІС-5 написав:
Вот и интересно, что означает правило - долг не должен быть больше 20 грн.
Проведённых по счёту покупок должно быть на сумму больше 20 гривен - что непонятного? 20,01 грн. - платите РКО, 20 грн. и меньше - значит не платите. А раз вы знаете, что только 1-го проводка вашей покупки, то тогда чего волноваться?
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 8928
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 435 раз.
- Подякували: 941 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 28 сер, 2020 20:43
С 01.10.2020 процентные ставки в иностранной валюте Украины (долларах США) по депозитным продуктам "Доходный сейф" и "Сберегательный" для новых и действующих Договоров будут составлять 0,01%.
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 8928
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 435 раз.
- Подякували: 941 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Computer
, Goodman
, Google Adsense [Bot], ramaz
, yama
і 8 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|16947
|2362114
|
|
|725
|100668
|
П'ят 28 сер, 2020 18:53
klug
|
|42475
|5152750
|
|