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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8889889088918892

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:53

  ol_zy написав:
  Alfa_Bank написав:
  MASolomko написав:Alfa_Bank, а есть хотя бы перечень бесплатных услуг?

Такую информацию нам не предоставляли. Вопрос можно задать в приложении КС непосредственно партнеру.

А ответ на такой вопрос во сколько обойдется клиенту?
Ответ - это же уже услуга? Или ответы на вопросы (консультации) - бесплатно?

:-А вам совет или консультацию?
:-А в чем разница?
:-Совет бесплатно,консультация-платно....
:-тогда совет...
:-Мой вам совет -запишитесь на консультацию.... :mrgreen:
ROLF
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:55

  ЗІС-5 написав:Поскажите пожалуйста кто в курсе дела касательно карты Максимум.
Если по состоянию на расчетную дату в блокировке будет 30грн. (покупка, не прошедшая по выписке), но при этом баланс карты (прошедший по выписке) будет +31 грн. - будет ли начислена комиссия за РКО?

Блокировка никогда в расчёт не берётся. Откуда банк знает, проведётся она или нет?

С другой стороны - вам лень заменить свою карту на новый пакет чтобы никогда не беспокоиться об РКО?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 16:03

Vorlon расчетная дата у меня по карте - 31 число. А покупка пройдет по выписке только 1-го. Вот и интересно, что означает правило - долг не должен быть больше 20 грн. Всего по выписке или долгом считается сумма начиная от нуля и вниз?
За подсказку спасибо касательно нового тарифа!
ЗІС-5
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 20:41

  ЗІС-5 написав:Вот и интересно, что означает правило - долг не должен быть больше 20 грн.

Проведённых по счёту покупок должно быть на сумму больше 20 гривен - что непонятного? 20,01 грн. - платите РКО, 20 грн. и меньше - значит не платите. А раз вы знаете, что только 1-го проводка вашей покупки, то тогда чего волноваться?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 20:43

С 01.10.2020 процентные ставки в иностранной валюте Украины (долларах США) по депозитным продуктам "Доходный сейф" и "Сберегательный" для новых и действующих Договоров будут составлять 0,01%.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 23:35

  Vorlon написав:С 01.10.2020 процентные ставки в иностранной валюте Украины (долларах США) по депозитным продуктам "Доходный сейф" и "Сберегательный" для новых и действующих Договоров будут составлять 0,01%.

А что, были другие? У меня сейф давно светит то-ли 0,01, то-ли 0,1
Или как раз вот эта разница и есть? Тогда это мощно, конечно.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 23:37

M-Audio
C 0,1% до 0,01%. Чувствуете разницу?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 00:02

Re: Альфа-Банк

Я правильно понял по кешбеку:
При любой трате через гаджет ( телефон) идёт 0.5% кроме тех категорий по которым повышенный кеш бек. А то раньше нфс не было и просто по расчетам картой шел кешбек. Выбираю между альфой и соней где больше по любым расчетам. Обычно правда продукты и бензин.
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 00:05

PUnder
Правильно. А что такое "соня"? :D
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 00:29

  Vorlon написав:PUnder
Правильно. А что такое "соня"? :D


Обшибся. Моня :). У них я так понял не по всем операциям идёт кешбек, а только по выбранным в этом месяце, правда у них без минималки по суммам или кол-во транзакций. У каждого свои + и -. А в моем пумбе вообще забыли про кешбек. Хотя он меня устраивает своей бесплатностью.
PUnder
 
Повідомлень: 1100
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