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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 сер, 2020 09:05
PUnder если хотите хороший кешбек по тратам надо открывать карты нескольких банков, ни один банк нормально не вытягивает, стандартный набор укрсиб, моня, альфа, тас, форвард, юнекс, а-банк + еще всякие спортивные и тд и тогда средний кешбек будет не печальные 0.5 или 1%, а повыше
Кешбечные карты!
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- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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omb
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Додано: Суб 29 сер, 2020 09:31
PUnder написав:
Выбираю между альфой и соней где больше по любым расчетам.
Б5 Таси 1%
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ukrprom2014
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Додано: Суб 29 сер, 2020 10:18
ukrprom2014 написав: PUnder написав:
Выбираю между альфой и соней где больше по любым расчетам.
Б5 Таси 1%
так на половину трат Тася отменила КБ по Б5
Мин набор подрастающей свинки: Алка(Дт+Кт), Тася (Б5+Пудра), проклё-вы-ва-Ю-щий-ся у Вали Райф+Ще
Алка интерестна именно полным погружением: брать и Пакетную и кредитку (Рэд)
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 29 сер, 2020 10:20
Vorlon написав:M-Audio
C 0,1% до 0,01%. Чувствуете разницу?
По-моему, вообще никакой.
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M-Audio
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Додано: Суб 29 сер, 2020 10:36
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Додано: Суб 29 сер, 2020 11:47
omb написав:PUnder
если хотите хороший кешбек по тратам надо открывать карты нескольких банков, ни один банк нормально не вытягивает, стандартный набор укрсиб, моня, альфа, тас, форвард, юнекс, а-банк + еще всякие спортивные и тд и тогда средний кешбек будет не печальные 0.5 или 1%, а повыше
так Вы еще дайте сравнение кешбека и затрат времени;)
4-5 карт хватает с головой - больше это уже головняк по времени, который уже не компенсируется кешбеком ИМХО
но если кто-то хочет красивый значек со свинкой - то вперед, не самая худшая развлекуха;)
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