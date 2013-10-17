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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8891889288938894>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 09:05

PUnder если хотите хороший кешбек по тратам надо открывать карты нескольких банков, ни один банк нормально не вытягивает, стандартный набор укрсиб, моня, альфа, тас, форвард, юнекс, а-банк + еще всякие спортивные и тд и тогда средний кешбек будет не печальные 0.5 или 1%, а повыше
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 09:31

Re: Альфа-Банк

  PUnder написав:Выбираю между альфой и соней где больше по любым расчетам.

Б5 Таси 1%
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 10:18

  ukrprom2014 написав:
  PUnder написав:Выбираю между альфой и соней где больше по любым расчетам.

Б5 Таси 1%

так на половину трат Тася отменила КБ по Б5
Мин набор подрастающей свинки: Алка(Дт+Кт), Тася (Б5+Пудра), проклё-вы-ва-Ю-щий-ся у Вали Райф+Ще :)
Алка интерестна именно полным погружением: брать и Пакетную и кредитку (Рэд) :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 10:20

  Vorlon написав:M-Audio
C 0,1% до 0,01%. Чувствуете разницу?

По-моему, вообще никакой.
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 10:36

  M-Audio написав:
  Vorlon написав:M-Audio
C 0,1% до 0,01%. Чувствуете разницу?

По-моему, вообще никакой.

А в банке хто-то отчитается о 10 кратном повышении рентабельности :lol: :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 11:47

  omb написав:PUnder если хотите хороший кешбек по тратам надо открывать карты нескольких банков, ни один банк нормально не вытягивает, стандартный набор укрсиб, моня, альфа, тас, форвард, юнекс, а-банк + еще всякие спортивные и тд и тогда средний кешбек будет не печальные 0.5 или 1%, а повыше


так Вы еще дайте сравнение кешбека и затрат времени;)
4-5 карт хватает с головой - больше это уже головняк по времени, который уже не компенсируется кешбеком ИМХО

но если кто-то хочет красивый значек со свинкой - то вперед, не самая худшая развлекуха;)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 13:45

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:А в банке хто-то отчитается о 10 кратном повышении рентабельности

и о последующим оттоке валюты после последних двух падений ставок ниже уровня привата-ошАда :mrgreen:
Хотя согласен, что 0.1% что 0.01% это по сути 0 :(
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 13:56

  clientage написав:
  M-Audio написав:
  Vorlon написав:M-Audio
C 0,1% до 0,01%. Чувствуете разницу?

По-моему, вообще никакой.

А в банке хто-то отчитается о 10 кратном повышении рентабельности :lol: :lol: :lol:


і отримає жирну 13ю премію :)
бо зекономив XXX ліквідності
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 13:58

  Kalgan написав:Хотя согласен, что 0.1% что 0.01% это по сути 0

Да и 1-2% годовых грязными это тоже по сути ноль
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 14:32

  Вкладчик1234 написав:
  Kalgan написав:Хотя согласен, что 0.1% что 0.01% это по сути 0

Да и 1-2% годовых грязными это тоже по сути ноль

Да, но все же хоть что то. Раз алке валюта не нужна от слова совсем, заберу депо и закину в приват
Kalgan
 
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