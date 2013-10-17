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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 сер, 2020 09:05
PUnder если хотите хороший кешбек по тратам надо открывать карты нескольких банков, ни один банк нормально не вытягивает, стандартный набор укрсиб, моня, альфа, тас, форвард, юнекс, а-банк + еще всякие спортивные и тд и тогда средний кешбек будет не печальные 0.5 или 1%, а повыше
Кешбечные карты!
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- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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omb
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Додано: Суб 29 сер, 2020 09:31
PUnder написав:
Выбираю между альфой и соней где больше по любым расчетам.
Б5 Таси 1%
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ukrprom2014
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Додано: Суб 29 сер, 2020 10:18
ukrprom2014 написав: PUnder написав:
Выбираю между альфой и соней где больше по любым расчетам.
Б5 Таси 1%
так на половину трат Тася отменила КБ по Б5
Мин набор подрастающей свинки: Алка(Дт+Кт), Тася (Б5+Пудра), проклё-вы-ва-Ю-щий-ся у Вали Райф+Ще
Алка интерестна именно полным погружением: брать и Пакетную и кредитку (Рэд)
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 29 сер, 2020 10:20
Vorlon написав:M-Audio
C 0,1% до 0,01%. Чувствуете разницу?
По-моему, вообще никакой.
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M-Audio
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Додано: Суб 29 сер, 2020 10:36
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 29 сер, 2020 11:47
omb написав:PUnder
если хотите хороший кешбек по тратам надо открывать карты нескольких банков, ни один банк нормально не вытягивает, стандартный набор укрсиб, моня, альфа, тас, форвард, юнекс, а-банк + еще всякие спортивные и тд и тогда средний кешбек будет не печальные 0.5 или 1%, а повыше
так Вы еще дайте сравнение кешбека и затрат времени;)
4-5 карт хватает с головой - больше это уже головняк по времени, который уже не компенсируется кешбеком ИМХО
но если кто-то хочет красивый значек со свинкой - то вперед, не самая худшая развлекуха;)
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Shaman
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Додано: Суб 29 сер, 2020 13:45
clientage написав:
А в банке хто-то отчитается о 10 кратном повышении рентабельности
и о последующим оттоке валюты после последних двух падений ставок ниже уровня привата-ошАда
Хотя согласен, что 0.1% что 0.01% это по сути 0
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Kalgan
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Додано: Суб 29 сер, 2020 13:56
і отримає жирну 13ю премію
бо зекономив XXX ліквідності
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greenozon
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Додано: Суб 29 сер, 2020 13:58
Kalgan написав:
Хотя согласен, что 0.1% что 0.01% это по сути 0
Да и 1-2% годовых грязными это тоже по сути ноль
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 29 сер, 2020 14:32
Вкладчик1234 написав: Kalgan написав:
Хотя согласен, что 0.1% что 0.01% это по сути 0
Да и 1-2% годовых грязными это тоже по сути ноль
Да, но все же хоть что то. Раз алке валюта не нужна от слова совсем, заберу депо и закину в приват
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Kalgan
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