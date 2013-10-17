іще как нужна
але довга, а не коротка валюта
PS враховуючи що все більше банків беруть трамплін 0.1 - 0.01 то дуже навіть норм
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 сер, 2020 14:42
Re: Альфа-Банк
іще как нужна
але довга, а не коротка валюта
PS враховуючи що все більше банків беруть трамплін 0.1 - 0.01 то дуже навіть норм
+50грн !
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