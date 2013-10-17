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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8891889288938894

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 14:42

Re: Альфа-Банк

  Kalgan написав:Раз алке валюта не нужна от слова совсем


іще как нужна
http://prntscr.com/u7z14v

але довга, а не коротка валюта

PS враховуючи що все більше банків беруть трамплін 0.1 - 0.01 то дуже навіть норм
+50грн !
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greenozon
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  #<1 ... 8891889288938894
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