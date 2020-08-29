іще как нужна
але довга, а не коротка валюта
PS враховуючи що все більше банків беруть трамплін 0.1 - 0.01 то дуже навіть норм
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 сер, 2020 14:42
Re: Альфа-Банк
іще как нужна
але довга, а не коротка валюта
PS враховуючи що все більше банків беруть трамплін 0.1 - 0.01 то дуже навіть норм
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 29 сер, 2020 19:19
Re: Альфа-Банк
А нагадайте при перевипуску Ультри на Вайт страховки теж можуть "підключитися" чи то лише по кредиткам?
Додано: Суб 29 сер, 2020 19:32
ребята а кто знает такой момент - вот у меня нет гривневой карты, а кешью собираются.
Но списать я их не могу так как у меня нет гривневой карты.
Если я спишу кешью на розыгрыш телефона и вдруг выиграю - они отдадут мне выиграное яблоко или скажут, у кого нет гривневой карты то и призы не положены?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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