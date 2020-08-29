іще как нужна
але довга, а не коротка валюта
PS враховуючи що все більше банків беруть трамплін 0.1 - 0.01 то дуже навіть норм
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Додано: Суб 29 сер, 2020 14:42
Re: Альфа-Банк
іще как нужна
але довга, а не коротка валюта
PS враховуючи що все більше банків беруть трамплін 0.1 - 0.01 то дуже навіть норм
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 29 сер, 2020 19:19
Re: Альфа-Банк
А нагадайте при перевипуску Ультри на Вайт страховки теж можуть "підключитися" чи то лише по кредиткам?
Додано: Суб 29 сер, 2020 19:32
ребята а кто знает такой момент - вот у меня нет гривневой карты, а кешью собираются.
Но списать я их не могу так как у меня нет гривневой карты.
Если я спишу кешью на розыгрыш телефона и вдруг выиграю - они отдадут мне выиграное яблоко или скажут, у кого нет гривневой карты то и призы не положены?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Суб 29 сер, 2020 20:57
по кредиткам
Кешбечные карты!
Додано: Суб 29 сер, 2020 21:24
uaprofi ділити шкіру ще не вбитого ведмедя зайняття безперечно цікаве - але ви спочатку виграйте - якщо вам світитиме отримання такого призу думаю ви зможете оперативно усі картки відкріти
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Суб 29 сер, 2020 22:28
Додано: Суб 29 сер, 2020 22:47
Очень смешно
Skiw
Додано: Суб 29 сер, 2020 22:52
РД у меня по кредитке Максимум 01.09, если завтра (30.08) погашу кредитку с карты другого банка через приложение, не будет дополнительных списаний?
Додано: Суб 29 сер, 2020 23:04
Р2р проходит на второй рабочий день. Думаю, что не пройдёт.
А вот СЭПом, если 31-го зайдёт- не будет. Например с Привата.
Или если есть в Альфе дебетка, то Р2Р на неё, а с неё по реквизитам на кредитку - зайдёт 31-го.
Skiw
Додано: Суб 29 сер, 2020 23:09
ещё можно успеть через кассу.
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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