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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8891889288938894

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 14:42

Re: Альфа-Банк

  Kalgan написав:Раз алке валюта не нужна от слова совсем


іще как нужна
http://prntscr.com/u7z14v

але довга, а не коротка валюта

PS враховуючи що все більше банків беруть трамплін 0.1 - 0.01 то дуже навіть норм
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 19:19

Re: Альфа-Банк

А нагадайте при перевипуску Ультри на Вайт страховки теж можуть "підключитися" чи то лише по кредиткам?
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 19:32

ребята а кто знает такой момент - вот у меня нет гривневой карты, а кешью собираются.
Но списать я их не могу так как у меня нет гривневой карты.
Если я спишу кешью на розыгрыш телефона и вдруг выиграю - они отдадут мне выиграное яблоко или скажут, у кого нет гривневой карты то и призы не положены?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 20:57

  stryzhko написав:А нагадайте при перевипуску Ультри на Вайт страховки теж можуть "підключитися" чи то лише по кредиткам?
по кредиткам
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 21:24

uaprofi ділити шкіру ще не вбитого ведмедя зайняття безперечно цікаве - але ви спочатку виграйте - якщо вам світитиме отримання такого призу думаю ви зможете оперативно усі картки відкріти
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 22:28

  Vorlon написав:M-Audio
C 0,1% до 0,01%. Чувствуете разницу?

нет
...
а она есть :wink: (с)
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 22:47

  greenozon написав:
  Kalgan написав:Раз алке валюта не нужна от слова совсем


іще как нужна
http://prntscr.com/u7z14v

але довга, а не коротка валюта

PS враховуючи що все більше банків беруть трамплін 0.1 - 0.01 то дуже навіть норм

Очень смешно
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 22:52

РД у меня по кредитке Максимум 01.09, если завтра (30.08) погашу кредитку с карты другого банка через приложение, не будет дополнительных списаний?
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 23:04

  ignorabimus написав:РД у меня по кредитке Максимум 01.09, если завтра (30.08) погашу кредитку с карты другого банка через приложение, не будет дополнительных списаний?

Р2р проходит на второй рабочий день. Думаю, что не пройдёт.
А вот СЭПом, если 31-го зайдёт- не будет. Например с Привата.
Или если есть в Альфе дебетка, то Р2Р на неё, а с неё по реквизитам на кредитку - зайдёт 31-го.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 23:09

  Skiw написав:
  ignorabimus написав:РД у меня по кредитке Максимум 01.09, если завтра (30.08) погашу кредитку с карты другого банка через приложение, не будет дополнительных списаний?

Р2р проходит на второй рабочий день. Думаю, что не пройдёт.
А вот СЭПом, если 31-го зайдёт- не будет. Например с Привата.
Или если есть в Альфе дебетка, то Р2Р на неё, а с неё по реквизитам на кредитку - зайдёт 31-го.

ещё можно успеть через кассу.
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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