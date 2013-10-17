t-step написав: clientage написав:
...Алка интерестна именно полным погружением: брать и Пакетную и кредитку (Рэд)
А в чому родзинку Пакетів Альфи???...не знаю...кручу-верчу тарифами-нічого для себе суперпотрібного не знаходжу
Под Пакетную открывается полноценный ИБ, шо обеспечивает полноценное онлайн-обслуживание в банке.
Пакетная участвует в Кеш'Ю.
Пакетная пополняется нашару, без ограничений и оверов через АТМ(ТСО?), р2р, СЭП.
С Пакетной обслуживаются кредитки и депозиты (в т.ч. сбер), и не только у Алки, а вааще... во всей БСУ
Но! Нуна помнить и обеспечивать условно-бесплатное обслуживание Пакетной
... делайте хоть что-нибудь!