|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 сер, 2020 11:09
clientage написав: ukrprom2014 написав: PUnder написав:
Выбираю между альфой и соней где больше по любым расчетам.
Б5 Таси 1%
так на половину трат Тася отменила КБ по Б5
Мин набор подрастающей свинки: Алка(Дт+Кт), Тася (Б5+Пудра), проклё-вы-ва-Ю-щий-ся у Вали Райф+Ще
Алка интерестна именно полным погружением: брать и Пакетную и кредитку (Рэд)
А в чому родзинку Пакетів Альфи???...не знаю...кручу-верчу тарифами-нічого для себе суперпотрібного не знаходжу
-
t-step
-
-
- Повідомлень: 644
- З нами з: 23.04.14
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 30 сер, 2020 12:00
t-step написав: clientage написав:
...Алка интерестна именно полным погружением: брать и Пакетную и кредитку (Рэд)
А в чому родзинку Пакетів Альфи???...не знаю...кручу-верчу тарифами-нічого для себе суперпотрібного не знаходжу
Под Пакетную открывается полноценный ИБ, шо обеспечивает полноценное онлайн-обслуживание в банке.
Пакетная участвует в Кеш'Ю.
Пакетная пополняется нашару, без ограничений и оверов через АТМ(ТСО?), р2р, СЭП.
С Пакетной обслуживаются кредитки и депозиты (в т.ч. сбер), и не только у Алки, а вааще... во всей БСУ
Но! Нуна помнить и обеспечивать условно-бесплатное обслуживание Пакетной
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 32203
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2560 раз.
- Подякували: 3770 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 30 сер, 2020 13:22
uaprofi написав:
ещё можно успеть через кассу.
Не хотелось бы через кассу, да и тарифов на такое пополнение не помню.
-
ignorabimus
-
-
- Повідомлень: 731
- З нами з: 11.09.13
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 30 сер, 2020 13:26
Skiw написав:
А вот СЭПом, если 31-го зайдёт- не будет. Например с Привата.
Пополнение этой кредитки (World Maximum) платное же вроде, не?
Skiw написав:
Или если есть в Альфе дебетка, то Р2Р на неё, а с неё по реквизитам на кредитку - зайдёт 31-го
Есть Комфорт ФГВФО. А овердрафта по дебетке не будет?
Кстати, часть суммы я погасил вчера вечером бонусами КешьЮ, они когда проведутся?
-
ignorabimus
-
-
- Повідомлень: 731
- З нами з: 11.09.13
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 30 сер, 2020 14:19
ignorabimus написав: Skiw написав:
А вот СЭПом, если 31-го зайдёт- не будет. Например с Привата.
Пополнение этой кредитки (World Maximum) платное же вроде, не?
Skiw написав:
Или если есть в Альфе дебетка, то Р2Р на неё, а с неё по реквизитам на кредитку - зайдёт 31-го
Есть Комфорт ФГВФО. А овердрафта по дебетке не будет?
Кстати, часть суммы я погасил вчера вечером бонусами КешьЮ, они когда проведутся?
овер по дебеткам тут без штрафов.
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 6137
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 383 раз.
- Подякували: 627 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 30 сер, 2020 15:20
Колеги, по Ультрі без змін: якщо зняти 10000 31 серпня через банкомат, то і 1 вересня можна знімати 10000 без комісії?
-
maxprofit
-
-
- Повідомлень: 999
- З нами з: 19.11.08
- Подякував: 1123 раз.
- Подякували: 128 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast
і 2 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|742
|101984
|
Нед 30 сер, 2020 14:25
Alien
|
|42504
|5156642
|
Нед 30 сер, 2020 13:39
rollo
|
|7226
|1632158
|
|