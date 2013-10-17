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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8893889488958896>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 11:09

Re: Альфа-Банк

clientage написав:
  ukrprom2014 написав:
  PUnder написав:Выбираю между альфой и соней где больше по любым расчетам.

Б5 Таси 1%

так на половину трат Тася отменила КБ по Б5
Мин набор подрастающей свинки: Алка(Дт+Кт), Тася (Б5+Пудра), проклё-вы-ва-Ю-щий-ся у Вали Райф+Ще :)
Алка интерестна именно полным погружением: брать и Пакетную и кредитку (Рэд) :idea:
А в чому родзинку Пакетів Альфи???...не знаю...кручу-верчу тарифами-нічого для себе суперпотрібного не знаходжу
t-step
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 12:00

  t-step написав:
clientage написав:...Алка интерестна именно полным погружением: брать и Пакетную и кредитку (Рэд) :idea:
А в чому родзинку Пакетів Альфи???...не знаю...кручу-верчу тарифами-нічого для себе суперпотрібного не знаходжу

Под Пакетную открывается полноценный ИБ, шо обеспечивает полноценное онлайн-обслуживание в банке.
Пакетная участвует в Кеш'Ю.
Пакетная пополняется нашару, без ограничений и оверов через АТМ(ТСО?), р2р, СЭП.
С Пакетной обслуживаются кредитки и депозиты (в т.ч. сбер), и не только у Алки, а вааще... во всей БСУ :)

Но! Нуна помнить и обеспечивать условно-бесплатное обслуживание Пакетной :!:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 13:22

  uaprofi написав:ещё можно успеть через кассу.
Не хотелось бы через кассу, да и тарифов на такое пополнение не помню.
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 13:26

  Skiw написав:А вот СЭПом, если 31-го зайдёт- не будет. Например с Привата.
Пополнение этой кредитки (World Maximum) платное же вроде, не?


  Skiw написав:Или если есть в Альфе дебетка, то Р2Р на неё, а с неё по реквизитам на кредитку - зайдёт 31-го
Есть Комфорт ФГВФО. А овердрафта по дебетке не будет?
Кстати, часть суммы я погасил вчера вечером бонусами КешьЮ, они когда проведутся?
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 14:19

  ignorabimus написав:
  Skiw написав:А вот СЭПом, если 31-го зайдёт- не будет. Например с Привата.
Пополнение этой кредитки (World Maximum) платное же вроде, не?


  Skiw написав:Или если есть в Альфе дебетка, то Р2Р на неё, а с неё по реквизитам на кредитку - зайдёт 31-го
Есть Комфорт ФГВФО. А овердрафта по дебетке не будет?
Кстати, часть суммы я погасил вчера вечером бонусами КешьЮ, они когда проведутся?

овер по дебеткам тут без штрафов.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 15:20

Re: Альфа-Банк

Колеги, по Ультрі без змін: якщо зняти 10000 31 серпня через банкомат, то і 1 вересня можна знімати 10000 без комісії?
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 15:43

  maxprofit написав:Колеги, по Ультрі без змін: якщо зняти 10000 31 серпня через банкомат, то і 1 вересня можна знімати 10000 без комісії?

да - меняйте на вайт там 30К в месяц.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 16:13

  clientage написав:Мин набор подрастающей свинки: Алка(Дт+Кт), Тася (Б5+Пудра), проклё-вы-ва-Ю-щий-ся у Вали Райф+Ще

И Приват. :D
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 16:25

Помню тут обсуждали, что у НП, при наложке mcc в грейс период не попадает.
А кто нибудь знает, какой mcc при оплате посылок в отделениях Justin ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 16:27

  Striker написав:
  clientage написав:Мин набор подрастающей свинки: Алка(Дт+Кт), Тася (Б5+Пудра), проклё-вы-ва-Ю-щий-ся у Вали Райф+Ще

И Приват. :D

Особенности ОЧ Привата и др. фичей настораживают неофитов :)
Но дорогу осилит идущий :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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