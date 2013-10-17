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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 сер, 2020 16:57
Re: Альфа-Банк 3d secure
Пытался в приложении пополнить дебетку с карты другого банка. В итоге выдаёт ошибку, что не может проверить 3d secure. На карте источнике его и нет, но раньше через ОТР пароль в смс все работало. Это только у меня так?
Skiw
Додано: Нед 30 сер, 2020 17:02
1. Проверил тарифы - не тарифицируется.
2. Будет и что? Альфа за него ничего не берет.
3. Не в курсе, не подскажу
Skiw
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