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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 сер, 2020 16:57
Re: Альфа-Банк 3d secure
Пытался в приложении пополнить дебетку с карты другого банка. В итоге выдаёт ошибку, что не может проверить 3d secure. На карте источнике его и нет, но раньше через ОТР пароль в смс все работало. Это только у меня так?
Skiw
Додано: Нед 30 сер, 2020 17:02
1. Проверил тарифы - не тарифицируется.
2. Будет и что? Альфа за него ничего не берет.
3. Не в курсе, не подскажу
Skiw
Додано: Нед 30 сер, 2020 17:10
Додано: Нед 30 сер, 2020 17:25
Вот я не рекомендую начинать с Привата, но иметь карту #зеленелайно нужно обязательно. Ну шобы т.с. вкусить все прэлести БСУ
Например, у Алки до сих пор нема такой фичи Привата, как регистрация в ИБ чужих карт и прозрачное использование их в ИБ как своих. А я вот када-то именно так и начал юзать бегемота и ток через 2..3 года получил уже его карты. Причем по молодости лет с боями выцыганил ток КдВ (без Уни-кредитки) -- полСоломенки поднял на уши
ПС. Кстати у меня в МАБе не работает р2р-пополняха с Чужих карт уже месяц После ввода ОТП вылетает из МАБа с незавершением оп-и. Приходится в Мобайле р2рЭпиться
... делайте хоть что-нибудь!
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