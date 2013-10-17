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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8894889588968897>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 16:57

Re: Альфа-Банк 3d secure

Пытался в приложении пополнить дебетку с карты другого банка. В итоге выдаёт ошибку, что не может проверить 3d secure. На карте источнике его и нет, но раньше через ОТР пароль в смс все работало. Это только у меня так?
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 17:02

  ignorabimus написав:
  Skiw написав:А вот СЭПом, если 31-го зайдёт- не будет. Например с Привата.
Пополнение этой кредитки (World Maximum) платное же вроде, не?


  Skiw написав:Или если есть в Альфе дебетка, то Р2Р на неё, а с неё по реквизитам на кредитку - зайдёт 31-го
Есть Комфорт ФГВФО. А овердрафта по дебетке не будет?
Кстати, часть суммы я погасил вчера вечером бонусами КешьЮ, они когда проведутся?

1. Проверил тарифы - не тарифицируется.
2. Будет и что? Альфа за него ничего не берет.
3. Не в курсе, не подскажу :(
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 17:10

  Striker написав:И Приват.

Это насколько надо желать зла кому-то чтобы порекомендовать примат?

То, что у вас пожизненные ОЧ, - не аргумент ;)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 17:25

  Vorlon написав:
  Striker написав:И Приват.

Это насколько надо желать зла кому-то чтобы порекомендовать примат?

То, что у вас пожизненные ОЧ, - не аргумент ;)

Вот я не рекомендую начинать с Привата, но иметь карту #зеленелайно нужно обязательно. Ну шобы т.с. вкусить все прэлести БСУ :)

Например, у Алки до сих пор нема такой фичи Привата, как регистрация в ИБ чужих карт и прозрачное использование их в ИБ как своих. А я вот када-то именно так и начал юзать бегемота и ток через 2..3 года получил уже его карты. Причем по молодости лет с боями выцыганил ток КдВ (без Уни-кредитки) -- полСоломенки поднял на уши :)

ПС. Кстати у меня в МАБе не работает р2р-пополняха с Чужих карт уже месяц :evil: После ввода ОТП вылетает из МАБа с незавершением оп-и. Приходится в Мобайле р2рЭпиться 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 20:54

Re: Альфа-Банк

  Skiw написав:1. Проверил тарифы - не тарифицируется.
Выходит, самый простой путь - например, с Мони на Альфу по IBAN?
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 21:12

  ignorabimus написав:
  Skiw написав:1. Проверил тарифы - не тарифицируется.
Выходит, самый простой путь - например, с Мони на Альфу по IBAN?

Не.
Самый простой и быстрый - Р2Р на Комфорт, а с него по ИБАНу на КК Максимум
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 21:13

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:ПС. Кстати у меня в МАБе не работает р2р-пополняха с Чужих карт уже месяц :evil: После ввода ОТП вылетает из МАБа с незавершением оп-и. Приходится в Мобайле р2рЭпиться 8)
Подтверждаю этот кейс.
При чём об этой ошибке сообщали давно и до сих пор проблема на месте :(
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 21:14

  MASolomko написав:
  clientage написав:ПС. Кстати у меня в МАБе не работает р2р-пополняха с Чужих карт уже месяц :evil: После ввода ОТП вылетает из МАБа с незавершением оп-и. Приходится в Мобайле р2рЭпиться 8)
Подтверждаю этот кейс.
При чём об этой ошибке сообщали давно и до сих пор проблема на месте :(

Карта отправителя с 3д секюр? Виза или Мастер?
Skiw :D
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 21:29

MASolomko
Не подтверждаю. В пятницу с Мастера Форварда альфовскую Ультру спокойно пополнил.

P.S. Firefox 80 x64.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 21:31

  Vorlon написав:MASolomko
Не подтверждаю. В пятницу с Мастера Форварда альфовскую Ультру спокойно пополнил.

P.S. Firefox 80 x64.

А как поПолняли то: из Фарсика или из Алки, в вэбе?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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