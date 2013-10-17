Додано: Нед 30 сер, 2020 17:25

Vorlon написав: Striker написав: И Приват. И Приват.

Это насколько надо желать зла кому-то чтобы порекомендовать примат?



То, что у вас пожизненные ОЧ, - не аргумент Это насколько надо желать зла кому-то чтобы порекомендовать примат?То, что у вас пожизненные ОЧ, - не аргумент

Вот я не рекомендую начинать с Привата, но иметь карту #зеленелайно нужно обязательно. Ну шобы т.с. вкусить все прэлести БСУНапример, у Алки до сих пор нема такой фичи Привата, как регистрация в ИБ чужих карт и прозрачное использование их в ИБ как своих. А я вот када-то именно так и начал юзать бегемота и ток через 2..3 года получил уже его карты. Причем по молодости лет с боями выцыганил ток КдВ (без Уни-кредитки) -- полСоломенки поднял на ушиПС. Кстати у меня в МАБе не работает р2р-пополняха с Чужих карт уже месяцПосле ввода ОТП вылетает из МАБа с незавершением оп-и. Приходится в Мобайле р2рЭпиться