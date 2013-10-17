|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 сер, 2020 16:57
Пытался в приложении пополнить дебетку с карты другого банка. В итоге выдаёт ошибку, что не может проверить 3d secure. На карте источнике его и нет, но раньше через ОТР пароль в смс все работало. Это только у меня так?
Skiw
-
Skiw
-
-
- Повідомлень: 912
- З нами з: 04.04.15
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 62 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 30 сер, 2020 17:02
ignorabimus написав: Skiw написав:
А вот СЭПом, если 31-го зайдёт- не будет. Например с Привата.
Пополнение этой кредитки (World Maximum) платное же вроде, не?
Skiw написав:
Или если есть в Альфе дебетка, то Р2Р на неё, а с неё по реквизитам на кредитку - зайдёт 31-го
Есть Комфорт ФГВФО. А овердрафта по дебетке не будет?
Кстати, часть суммы я погасил вчера вечером бонусами КешьЮ, они когда проведутся?
1. Проверил тарифы - не тарифицируется.
2. Будет и что? Альфа за него ничего не берет.
3. Не в курсе, не подскажу
Skiw
-
Skiw
-
-
- Повідомлень: 912
- З нами з: 04.04.15
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 62 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 30 сер, 2020 17:10
Striker написав:
И Приват.
Это насколько надо желать зла кому-то чтобы порекомендовать примат?
То, что у вас пожизненные ОЧ, - не аргумент
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 8944
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 437 раз.
- Подякували: 944 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 30 сер, 2020 17:25
Vorlon написав: Striker написав:
И Приват.
Это насколько надо желать зла кому-то чтобы порекомендовать примат?
То, что у вас пожизненные ОЧ, - не аргумент
Вот я не рекомендую начинать с Привата, но иметь карту #зеленелайно нужно обязательно. Ну шобы т.с. вкусить все прэлести БСУ
Например, у Алки до сих пор нема такой фичи Привата, как регистрация в ИБ чужих карт и прозрачное использование их в ИБ как своих. А я вот када-то именно так и начал юзать бегемота и ток через 2..3 года получил уже его карты. Причем по молодости лет с боями выцыганил ток КдВ (без Уни-кредитки) -- полСоломенки поднял на уши
ПС. Кстати у меня в МАБе не работает р2р-пополняха с Чужих карт уже месяц
После ввода ОТП вылетает из МАБа с незавершением оп-и. Приходится в Мобайле р2рЭпиться
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 32208
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2561 раз.
- Подякували: 3770 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 30 сер, 2020 20:54
Skiw написав:
1. Проверил тарифы - не тарифицируется.
Выходит, самый простой путь - например, с Мони на Альфу по IBAN?
-
ignorabimus
-
-
- Повідомлень: 732
- З нами з: 11.09.13
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 30 сер, 2020 21:12
ignorabimus написав: Skiw написав:
1. Проверил тарифы - не тарифицируется.
Выходит, самый простой путь - например, с Мони на Альфу по IBAN?
Не.
Самый простой и быстрый - Р2Р на Комфорт, а с него по ИБАНу на КК Максимум
Skiw
-
Skiw
-
-
- Повідомлень: 912
- З нами з: 04.04.15
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 62 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 30 сер, 2020 21:13
clientage написав:
ПС. Кстати у меня в МАБе не работает р2р-пополняха с Чужих карт уже месяц
После ввода ОТП вылетает из МАБа с незавершением оп-и. Приходится в Мобайле р2рЭпиться
Подтверждаю этот кейс.
При чём об этой ошибке сообщали давно и до сих пор проблема на месте
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 2296
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 198 раз.
- Подякували: 315 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 30 сер, 2020 21:14
MASolomko написав: clientage написав:
ПС. Кстати у меня в МАБе не работает р2р-пополняха с Чужих карт уже месяц
После ввода ОТП вылетает из МАБа с незавершением оп-и. Приходится в Мобайле р2рЭпиться
Подтверждаю этот кейс.
При чём об этой ошибке сообщали давно и до сих пор проблема на месте
Карта отправителя с 3д секюр? Виза или Мастер?
Skiw
-
Skiw
-
-
- Повідомлень: 912
- З нами з: 04.04.15
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 62 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 30 сер, 2020 21:29
MASolomko
Не подтверждаю. В пятницу с Мастера Форварда альфовскую Ультру спокойно пополнил.
P.S. Firefox 80 x64.
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 8944
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 437 раз.
- Подякували: 944 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 30 сер, 2020 21:31
Vorlon написав:MASolomko
Не подтверждаю. В пятницу с Мастера Форварда альфовскую Ультру спокойно пополнил.
P.S. Firefox 80 x64.
А как поПолняли то: из Фарсика или из Алки, в вэбе?
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 32208
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2561 раз.
- Подякували: 3770 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz
, Skiw
, wolt450
і 2 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|42509
|5157168
|
Нед 30 сер, 2020 20:45
omb
|
|742
|102220
|
Нед 30 сер, 2020 20:15
rollo
|
|16957
|2363996
|
|