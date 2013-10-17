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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 сер, 2020 21:33
Vorlon написав:MASolomko
Не подтверждаю. В пятницу с Мастера Форварда альфовскую Ультру спокойно пополнил.
P.S. Firefox 80 x64.
3д секюр есть?
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Додано: Нед 30 сер, 2020 21:35
Skiw написав:
Карта отправителя с 3д секюр? Виза или Мастер?
С поддержкой 3D Sec. Visa. Google Chrome на телефоне.
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Додано: Нед 30 сер, 2020 21:41
MASolomko написав: Skiw написав:
Карта отправителя с 3д секюр? Виза или Мастер?
С поддержкой 3D Sec. Visa. Google Chrome на телефоне.
Спс, картинка не вырисовывается
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