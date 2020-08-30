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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8894889588968897

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 21:33

  Vorlon написав:MASolomko
Не подтверждаю. В пятницу с Мастера Форварда альфовскую Ультру спокойно пополнил.

P.S. Firefox 80 x64.

3д секюр есть?
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 21:35

Re: Альфа-Банк

  Skiw написав:Карта отправителя с 3д секюр? Виза или Мастер?
С поддержкой 3D Sec. Visa. Google Chrome на телефоне.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 21:41

  MASolomko написав:
  Skiw написав:Карта отправителя с 3д секюр? Виза или Мастер?
С поддержкой 3D Sec. Visa. Google Chrome на телефоне.

Спс, картинка не вырисовывается
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 21:51

  clientage написав:А как поПолняли то: из Фарсика или из Алки, в вэбе?

Ну не прикалывайтесь - я же понял о чём речь ;)
MAB!

  Skiw написав:3д секюр есть?

Да!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 22:07

  Vorlon написав:
  clientage написав:А как поПолняли то: из Фарсика или из Алки, в вэбе?

Ну не прикалывайтесь - я же понял о чём речь ;)
MAB!

Лаана, попробую пулять из под файрфокса
Задалбывает Аллюсик своими выбрыками :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 23:52

Re: Альфа-Банк

ОфПреду
Если я отправил согласие на рассрочку на 24 месяца ее как то можно отменить и переделать на 6 месяцев?
Активация рассрочки еще не произошла.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 07:30

  mephala написав:ОфПреду
Если я отправил согласие на рассрочку на 24 месяца ее как то можно отменить и переделать на 6 месяцев?
Активация рассрочки еще не произошла.

mephala, добрый день. К сожалению, уже нельзя.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 08:27

Постоянно юзаю п2п-дёргалку в мабе, из-под Файерфокса.
Не было ни единого разрыва (с) )
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 09:25

Re: Альфа-Банк

Доброе утро. Вопрос оф.преду.Инет банкинг в браузере не работает, советует через приложение воспользоваться. Подскажите через приложение СЭП можно сделать? Если да, то он будет идти также как и через МайАльфа в браузере?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 09:44

  _PORT_UA написав:Доброе утро. Вопрос оф.преду.Инет банкинг в браузере не работает, советует через приложение воспользоваться. Подскажите через приложение СЭП можно сделать? Если да, то он будет идти также как и через МайАльфа в браузере?

_PORT_UA, добрый день. Можно. Сроки как и в МАБ.
Alfa_Bank
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