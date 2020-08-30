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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 сер, 2020 21:33
Vorlon написав:MASolomko
Не подтверждаю. В пятницу с Мастера Форварда альфовскую Ультру спокойно пополнил.
P.S. Firefox 80 x64.
3д секюр есть?
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Додано: Нед 30 сер, 2020 21:35
Skiw написав:
Карта отправителя с 3д секюр? Виза или Мастер?
С поддержкой 3D Sec. Visa. Google Chrome на телефоне.
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Додано: Нед 30 сер, 2020 21:41
MASolomko написав: Skiw написав:
Карта отправителя с 3д секюр? Виза или Мастер?
С поддержкой 3D Sec. Visa. Google Chrome на телефоне.
Спс, картинка не вырисовывается
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Додано: Нед 30 сер, 2020 21:51
clientage написав:
А как поПолняли то: из Фарсика или из Алки, в вэбе?
Ну не прикалывайтесь - я же понял о чём речь
MAB!
Skiw написав:
3д секюр есть?
Да!
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Додано: Нед 30 сер, 2020 22:07
Vorlon написав: clientage написав:
А как поПолняли то: из Фарсика или из Алки, в вэбе?
Ну не прикалывайтесь - я же понял о чём речь
MAB!
Лаана, попробую пулять из под файрфокса
Задалбывает Аллюсик своими выбрыками
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 30 сер, 2020 23:52
ОфПреду
Если я отправил согласие на рассрочку на 24 месяца ее как то можно отменить и переделать на 6 месяцев?
Активация рассрочки еще не произошла.
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mephala
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Додано: Пон 31 сер, 2020 07:30
mephala написав:
ОфПреду
Если я отправил согласие на рассрочку на 24 месяца ее как то можно отменить и переделать на 6 месяцев?
Активация рассрочки еще не произошла.
mephala, добрый день. К сожалению, уже нельзя.
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Alfa_Bank
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Додано: Пон 31 сер, 2020 08:27
Постоянно юзаю п2п-дёргалку в мабе, из-под Файерфокса.
Не было ни единого разрыва (с) )
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Додано: Пон 31 сер, 2020 09:25
Доброе утро. Вопрос оф.преду.Инет банкинг в браузере не работает, советует через приложение воспользоваться. Подскажите через приложение СЭП можно сделать? Если да, то он будет идти также как и через МайАльфа в браузере?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
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_PORT_UA
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Додано: Пон 31 сер, 2020 09:44
_PORT_UA написав:
Доброе утро. Вопрос оф.преду.Инет банкинг в браузере не работает, советует через приложение воспользоваться. Подскажите через приложение СЭП можно сделать? Если да, то он будет идти также как и через МайАльфа в браузере?
_PORT_UA, добрый день. Можно. Сроки как и в МАБ.
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