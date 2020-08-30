Додано: Пон 31 сер, 2020 09:25

Доброе утро. Вопрос оф.преду.Инет банкинг в браузере не работает, советует через приложение воспользоваться. Подскажите через приложение СЭП можно сделать? Если да, то он будет идти также как и через МайАльфа в браузере?

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