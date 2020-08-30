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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 сер, 2020 10:30
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Пон 31 сер, 2020 10:32
еле ворочается, ОТП приходят с задержкой 5..10 мин
я ток с 3й попытки отправил СЭП
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 31 сер, 2020 11:15
Ок, значит главное - сделать P2P на дебетку и до 10 (до 15) успеть перевести с нее на кредитку по реквизитам (IBAN)?
В "Переліку операцій" по кредитке появилась строка "Поповнення карткового рахунку №26204907305530...", значит, платеж зачислен?
По возвратам КешьЮ, сделанные на выходных сейчас светятся как "Перерахування винагороди згідно транзакці...", число 31.08.20.
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