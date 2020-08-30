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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8895889688978898

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 10:23

А МАБ сегодня выходной?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 10:30

  guntherhouse777 написав:А МАБ сегодня выходной?

Диджитализаторы собирают портфели :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 10:32

  guntherhouse777 написав:А МАБ сегодня выходной?

еле ворочается, ОТП приходят с задержкой 5..10 мин :evil:
я ток с 3й попытки отправил СЭП :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 11:15

  Skiw написав:2. Будет и что? Альфа за него ничего не берет.

Ок, значит главное - сделать P2P на дебетку и до 10 (до 15) успеть перевести с нее на кредитку по реквизитам (IBAN)?
В "Переліку операцій" по кредитке появилась строка "Поповнення карткового рахунку №26204907305530...", значит, платеж зачислен?

  Skiw написав:3. Не в курсе, не подскажу
По возвратам КешьЮ, сделанные на выходных сейчас светятся как "Перерахування винагороди згідно транзакці...", число 31.08.20.
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 12:02

Коллеги, напомните плиз..
Установка пина при активации новой карты возможна только с приложения или есть и другие варианты (как ранее было через 0800)
P.S. У нас разошлись мнения с прикладухой по поводу моего пина: мне нравится, ей нет :(
GrafBV
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 12:06

  GrafBV написав:Коллеги, напомните плиз..
Установка пина при активации новой карты возможна только с приложения или есть и другие варианты (как ранее было через 0800)
P.S. У нас разошлись мнения с прикладухой по поводу моего пина: мне нравится, ей нет :(

GrafBV, добрый день. Можно звонить на 044 494 01 01.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 12:14

а фаст карт можно попрежнему пополнять через кассу без комиссий, даже без карты?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 12:47

  uaprofi написав:а фаст карт можно попрежнему пополнять через кассу без комиссий, даже без карты?

uaprofi, добрый день. Да.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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