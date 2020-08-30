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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 сер, 2020 10:23
А МАБ сегодня выходной?
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guntherhouse777
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Додано: Пон 31 сер, 2020 10:30
guntherhouse777 написав:
А МАБ сегодня выходной?
Диджитализаторы собирают портфели
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: Пон 31 сер, 2020 10:32
guntherhouse777 написав:
А МАБ сегодня выходной?
еле ворочается, ОТП приходят с задержкой 5..10 мин
я ток с 3й попытки отправил СЭП
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 31 сер, 2020 11:15
Skiw написав:
2. Будет и что? Альфа за него ничего не берет.
Ок, значит главное - сделать P2P на дебетку и до 10 (до 15) успеть перевести с нее на кредитку по реквизитам (IBAN)?
В "Переліку операцій" по кредитке появилась строка "Поповнення карткового рахунку №26204907305530...", значит, платеж зачислен?
Skiw написав:
3. Не в курсе, не подскажу
По возвратам КешьЮ, сделанные на выходных сейчас светятся как "Перерахування винагороди згідно транзакці...", число 31.08.20.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 12:02
Коллеги, напомните плиз..
Установка пина при активации новой карты возможна только с приложения или есть и другие варианты (как ранее было через 0800)
P.S. У нас разошлись мнения с прикладухой по поводу моего пина: мне нравится, ей нет
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GrafBV
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Додано: Пон 31 сер, 2020 12:06
GrafBV написав:
Коллеги, напомните плиз..
Установка пина при активации новой карты возможна только с приложения или есть и другие варианты (как ранее было через 0800)
P.S. У нас разошлись мнения с прикладухой по поводу моего пина: мне нравится, ей нет
GrafBV, добрый день. Можно звонить на 044 494 01 01.
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Alfa_Bank
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Додано: Пон 31 сер, 2020 12:14
а фаст карт можно попрежнему пополнять через кассу без комиссий, даже без карты?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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uaprofi
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Додано: Пон 31 сер, 2020 12:47
uaprofi написав:
а фаст карт можно попрежнему пополнять через кассу без комиссий, даже без карты?
uaprofi, добрый день. Да.
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Alfa_Bank
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