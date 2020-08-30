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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 сер, 2020 15:30
root написав:
Що там у нас на наступний місяць по кешбеку, які категорії будуть? Може хто інсайд знає?
Ещё раз: категории в Альфе уже почти год индивидуальные. Поэтому о каком инсайде речь?
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Vorlon
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Додано: Пон 31 сер, 2020 15:33
Vorlon написав:
Ещё раз: категории в Альфе уже почти год индивидуальные. Поэтому о каком инсайде речь?
Ну вибачай, не знав
Хм, реально здивований.
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root
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Додано: Пон 31 сер, 2020 15:45
Vorlon написав: root написав:
Що там у нас на наступний місяць по кешбеку, які категорії будуть? Може хто інсайд знає?
Ещё раз: категории в Альфе уже почти год индивидуальные. Поэтому о каком инсайде речь?
ну не прям индивидуальные, а так сказать по группам разделены, а вот внутри группы уже 1-2 категории будут прыгать
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omb
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