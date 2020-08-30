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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8896889788988899

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 15:24

Що там у нас на наступний місяць по кешбеку, які категорії будуть? Може хто інсайд знає? :P
root
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Повідомлень: 630
З нами з: 04.03.15
Подякував: 137 раз.
Подякували: 102 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 15:30

  root написав:Що там у нас на наступний місяць по кешбеку, які категорії будуть? Може хто інсайд знає? :P

Ещё раз: категории в Альфе уже почти год индивидуальные. Поэтому о каком инсайде речь?
Vorlon
 
Повідомлень: 8964
З нами з: 14.06.13
Подякував: 437 раз.
Подякували: 950 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 15:33

  Vorlon написав:Ещё раз: категории в Альфе уже почти год индивидуальные. Поэтому о каком инсайде речь?


Ну вибачай, не знав :) Хм, реально здивований.
root
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Повідомлень: 630
З нами з: 04.03.15
Подякував: 137 раз.
Подякували: 102 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 15:45

  Vorlon написав:
  root написав:Що там у нас на наступний місяць по кешбеку, які категорії будуть? Може хто інсайд знає? :P

Ещё раз: категории в Альфе уже почти год индивидуальные. Поэтому о каком инсайде речь?
ну не прям индивидуальные, а так сказать по группам разделены, а вот внутри группы уже 1-2 категории будут прыгать
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1949
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 144 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 18:01

Re: Альфа-Банк

Альфабанк, вы уже совсем в укрпочту превратились. В отделении минимум 6 окон, принимает клиентов одно. Остальные звонят по депозитам. Цирк.
alter
 
Повідомлень: 482
З нами з: 14.05.08
Подякував: 301 раз.
Подякували: 93 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 18:06

alter
Звонят - кому, куда? :o
Vorlon
 
Повідомлень: 8964
З нами з: 14.06.13
Подякував: 437 раз.
Подякували: 950 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 18:07

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:По рассрочке уточняю.

Есть ответ по рассрочке?
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 2945
З нами з: 06.03.09
Подякував: 20 раз.
Подякували: 366 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 18:08

  Vorlon написав:alter
Звонят - кому, куда? :o

Скорее всего обзвон клиентов, у которых сроки окончания депозитов заканчиваются на предмет переразмещения.
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 2945
З нами з: 06.03.09
Подякував: 20 раз.
Подякували: 366 раз.
 
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