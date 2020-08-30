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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 сер, 2020 15:30
root написав:
Що там у нас на наступний місяць по кешбеку, які категорії будуть? Може хто інсайд знає?
Ещё раз: категории в Альфе уже почти год индивидуальные. Поэтому о каком инсайде речь?
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Vorlon
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Додано: Пон 31 сер, 2020 15:33
Vorlon написав:
Ещё раз: категории в Альфе уже почти год индивидуальные. Поэтому о каком инсайде речь?
Ну вибачай, не знав
Хм, реально здивований.
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root
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Додано: Пон 31 сер, 2020 15:45
Vorlon написав: root написав:
Що там у нас на наступний місяць по кешбеку, які категорії будуть? Може хто інсайд знає?
Ещё раз: категории в Альфе уже почти год индивидуальные. Поэтому о каком инсайде речь?
ну не прям индивидуальные, а так сказать по группам разделены, а вот внутри группы уже 1-2 категории будут прыгать
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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Додано: Пон 31 сер, 2020 18:01
Альфабанк, вы уже совсем в укрпочту превратились. В отделении минимум 6 окон, принимает клиентов одно. Остальные звонят по депозитам. Цирк.
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alter
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Додано: Пон 31 сер, 2020 18:06
alter
Звонят - кому, куда?
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Vorlon
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Додано: Пон 31 сер, 2020 18:07
Alfa_Bank написав:
По рассрочке уточняю.
Есть ответ по рассрочке?
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
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velvet
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Додано: Пон 31 сер, 2020 18:08
Vorlon написав:alter
Звонят - кому, куда?
Скорее всего обзвон клиентов, у которых сроки окончания депозитов заканчиваются на предмет переразмещения.
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
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velvet
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