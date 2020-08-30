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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 сер, 2020 15:24
Що там у нас на наступний місяць по кешбеку, які категорії будуть? Може хто інсайд знає?
Додано: Пон 31 сер, 2020 15:30
Додано: Пон 31 сер, 2020 15:33
Додано: Пон 31 сер, 2020 15:45
ну не прям индивидуальные, а так сказать по группам разделены, а вот внутри группы уже 1-2 категории будут прыгать
Кешбечные карты!
Додано: Пон 31 сер, 2020 18:01
Re: Альфа-Банк
Альфабанк, вы уже совсем в укрпочту превратились. В отделении минимум 6 окон, принимает клиентов одно. Остальные звонят по депозитам. Цирк.
Додано: Пон 31 сер, 2020 18:07
Re: Альфа-Банк
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Пон 31 сер, 2020 18:08
Скорее всего обзвон клиентов, у которых сроки окончания депозитов заканчиваются на предмет переразмещения.
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
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