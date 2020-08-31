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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 вер, 2020 00:12
DmitryZP
Это вам прямой намёк, что пора спать!
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Додано: Вів 01 вер, 2020 00:15
Все уже выставили свои кешбеки, а Альфа как всегда - "категории будут доступны в течение трёх дней"... кашель лаврова
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Додано: Вів 01 вер, 2020 00:19
Stringer написав:
Все уже выставили свои кешбеки, а Альфа как всегда - "категории будут доступны в течение трёх дней"... кашель лаврова
Алла +6 часов новости шлёт. С утра смотрите 01/09.
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