|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 вер, 2020 00:12
DmitryZP
Это вам прямой намёк, что пора спать!
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 8976
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 437 раз.
- Подякували: 950 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 вер, 2020 00:15
Все уже выставили свои кешбеки, а Альфа как всегда - "категории будут доступны в течение трёх дней"... кашель лаврова
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 11395
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 329 раз.
- Подякували: 1596 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 01 вер, 2020 00:19
Stringer написав:
Все уже выставили свои кешбеки, а Альфа как всегда - "категории будут доступны в течение трёх дней"... кашель лаврова
Алла +6 часов новости шлёт. С утра смотрите 01/09.
-
STIGA
-
-
- Повідомлень: 184
- З нами з: 22.01.19
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 вер, 2020 01:21
-
Kalgan
-
-
- Повідомлень: 479
- З нами з: 02.01.19
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 вер, 2020 05:43
Kalgan В мене таке ж + книги 10%, що єдине і тішить. Бо 1-2% брудними горіхами це ні про що, з того ж еко, яке нарешті коректно працює, є 2% екобонусами.
Не так добре з грошима, як погано без них.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 3620
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 437 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16986
|2366516
|
Вів 01 вер, 2020 05:52
Ой+
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
|18525
|2602064
|
Вів 01 вер, 2020 01:53
klug
|
|42553
|5161266
|
|