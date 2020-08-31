Додано: Вів 01 вер, 2020 05:43

Kalgan В мене таке ж + книги 10%, що єдине і тішить. Бо 1-2% брудними горіхами це ні про що, з того ж еко, яке нарешті коректно працює, є 2% екобонусами.

Не так добре з грошима, як погано без них.