DmitryZP
Это вам прямой намёк, что пора спать!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 вер, 2020 00:15
Re: Альфа-Банк
Все уже выставили свои кешбеки, а Альфа как всегда - "категории будут доступны в течение трёх дней"... кашель лаврова
Додано: Вів 01 вер, 2020 00:19
Додано: Вів 01 вер, 2020 05:43
Kalgan В мене таке ж + книги 10%, що єдине і тішить. Бо 1-2% брудними горіхами це ні про що, з того ж еко, яке нарешті коректно працює, є 2% екобонусами.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 01 вер, 2020 07:01
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