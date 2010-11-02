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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8898889989008901>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 00:12

DmitryZP
Это вам прямой намёк, что пора спать! :lol:
Vorlon
 
Повідомлень: 8978
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Подякував: 437 раз.
Подякували: 950 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 00:15

Re: Альфа-Банк

Все уже выставили свои кешбеки, а Альфа как всегда - "категории будут доступны в течение трёх дней"... кашель лаврова
Stringer
 
Повідомлень: 11395
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Подякували: 1596 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 00:19

  Stringer написав:Все уже выставили свои кешбеки, а Альфа как всегда - "категории будут доступны в течение трёх дней"... кашель лаврова


Алла +6 часов новости шлёт. С утра смотрите 01/09.
STIGA
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Повідомлень: 185
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Подякував: 31 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 01:21

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Kalgan
 
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З нами з: 02.01.19
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Подякували: 55 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 05:43

Kalgan В мене таке ж + книги 10%, що єдине і тішить. Бо 1-2% брудними горіхами це ні про що, з того ж еко, яке нарешті коректно працює, є 2% екобонусами.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлень: 3622
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Подякував: 50 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 07:01

Для рассрочек на 6 мес. пойдёт.
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Striker
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Повідомлень: 953
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Подякували: 94 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 08:55

Re: Альфа-Банк

Алла...пішла шляхом 20%-1шт,10%-1шт,5%-1шт...решта сльози...при чому підвищені тулить те,що в останні місяці практично не юзав...ну логічно жЗображення
t-step
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 08:57

  alter написав:Альфабанк, вы уже совсем в укрпочту превратились. В отделении минимум 6 окон, принимает клиентов одно. Остальные звонят по депозитам. Цирк.

Добрый день,alter. Нам очень жаль, что у Вас остались негативные эмоции после посещения отделения. Приносим свои извинения. Для того чтобы мы могли разобраться, напишите, пожалуйста, детали в личном сообщении.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 09:31

Re: Альфа-Банк

  t-step написав:Алла...пішла шляхом 20%-1шт


20% книги це файно, враховуючи що починається навч. рік, а в цю категорію входять і канцтовари.
Мені, на жаль, дали тільки 10% на цю категорію. В деяких канц.товарах вибір широкий - є і всякі дитячі товари.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 10:45

Чего то по дебетке стало в сообщении писать после доступного остатка кредитный лимит 0.00
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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