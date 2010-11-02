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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8898889989008901

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:04

Вроде выбрал утром категории, а они почему-то слетели... Пришлось выбрать еще раз
sola
 
Повідомлень: 4178
З нами з: 02.03.09
Подякував: 492 раз.
Подякували: 503 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:07

Звертаюсь до офіційного представника: вже кілька місяців підряд в МАБ при поверненні кешбеку стоїть пімпочка на зарахування на дебетну, а фактично кошти зараховуються на кредитну картку.
В попередніх повідомлення писали, що Альфа знає цю проблему й працює над нею.
joik
 
Повідомлень: 274
З нами з: 24.07.17
Подякував: 28 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:10

Re: Альфа-Банк

У кого в этом месяце есть категория транспорт? сколько процентов?
У меня 3 мес подряд: было 20% потом 5% теперь 2%

Почему? кто знает ответ
Самый высокий заработок у тех, кто трудится... не вынимая рук из чужих карманов.
super_mohito
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Повідомлень: 279
З нами з: 05.10.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:24

super_mohito
Потому что надо меньше ездить и больше ходить пешком. Альфа заботится о вашем здоровье ;)
Vorlon
 
Повідомлень: 8978
З нами з: 14.06.13
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:31

  super_mohito написав:У кого в этом месяце есть категория транспорт? сколько процентов?
У меня 3 мес подряд: было 20% потом 5% теперь 2%

Почему? кто знает ответ


ничто не вечно, еще и с категорией проценты снижаются - заводите другие карты дополнительно
cohan
 
Повідомлень: 263
З нами з: 27.09.19
Подякував: 24 раз.
Подякували: 14 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:50

Alfa_Bank
Через какое время после подписания кредитного договора имеет смысл дёргать кнопку увеличения кредитного лимита?
Vorlon
 
Повідомлень: 8978
З нами з: 14.06.13
Подякував: 437 раз.
Подякували: 950 раз.
 
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  #<1 ... 8898889989008901
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