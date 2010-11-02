|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 вер, 2020 11:04
Вроде выбрал утром категории, а они почему-то слетели... Пришлось выбрать еще раз
Додано: Вів 01 вер, 2020 11:07
Звертаюсь до офіційного представника: вже кілька місяців підряд в МАБ при поверненні кешбеку стоїть пімпочка на зарахування на дебетну, а фактично кошти зараховуються на кредитну картку.
В попередніх повідомлення писали, що Альфа знає цю проблему й працює над нею.
Додано: Вів 01 вер, 2020 11:10
Re: Альфа-Банк
У кого в этом месяце есть категория транспорт? сколько процентов?
У меня 3 мес подряд: было 20% потом 5% теперь 2%
Почему? кто знает ответ
Самый высокий заработок у тех, кто трудится... не вынимая рук из чужих карманов.
Додано: Вів 01 вер, 2020 11:24
super_mohito
Потому что надо меньше ездить и больше ходить пешком. Альфа заботится о вашем здоровье
Додано: Вів 01 вер, 2020 11:31
Додано: Вів 01 вер, 2020 11:50
Alfa_Bank
Через какое время после подписания кредитного договора имеет смысл дёргать кнопку увеличения кредитного лимита?
Зараз переглядають цей форум: kostya77, la9, MASolomko, vitaliy1111 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|