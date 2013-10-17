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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 вер, 2020 11:04
Вроде выбрал утром категории, а они почему-то слетели... Пришлось выбрать еще раз
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sola
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Додано: Вів 01 вер, 2020 11:07
Звертаюсь до офіційного представника: вже кілька місяців підряд в МАБ при поверненні кешбеку стоїть пімпочка на зарахування на дебетну, а фактично кошти зараховуються на кредитну картку.
В попередніх повідомлення писали, що Альфа знає цю проблему й працює над нею.
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joik
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Додано: Вів 01 вер, 2020 11:10
У кого в этом месяце есть категория транспорт? сколько процентов?
У меня 3 мес подряд: было 20% потом 5% теперь 2%
Почему? кто знает ответ
Самый высокий заработок у тех, кто трудится... не вынимая рук из чужих карманов.
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super_mohito
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Додано: Вів 01 вер, 2020 11:24
super_mohito
Потому что надо меньше ездить и больше ходить пешком. Альфа заботится о вашем здоровье
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Vorlon
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Додано: Вів 01 вер, 2020 11:31
super_mohito написав:
У кого в этом месяце есть категория транспорт? сколько процентов?
У меня 3 мес подряд: было 20% потом 5% теперь 2%
Почему? кто знает ответ
ничто не вечно, еще и с категорией проценты снижаются - заводите другие карты дополнительно
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cohan
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Додано: Вів 01 вер, 2020 11:50
Alfa_Bank
Через какое время после подписания кредитного договора имеет смысл дёргать кнопку увеличения кредитного лимита?
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Додано: Вів 01 вер, 2020 13:20
joik написав:
Звертаюсь до офіційного представника: вже кілька місяців підряд в МАБ при поверненні кешбеку стоїть пімпочка на зарахування на дебетну, а фактично кошти зараховуються на кредитну картку.
В попередніх повідомлення писали, що Альфа знає цю проблему й працює над нею.
Доброго дня,joik. Помилка була вже усунена. Вкажіть, будь ласка, більш детально, в особистому повідомленні, коли саме не вдалось провести обмін на необхідну карту.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank
в Вів 01 вер, 2020 13:44, всього редагувалось 1 раз.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 01 вер, 2020 13:37
Alfa_Bank написав: joik написав:
Звертаюсь до офіційного представника: вже кілька місяців підряд в МАБ при поверненні кешбеку стоїть пімпочка на зарахування на дебетну, а фактично кошти зараховуються на кредитну картку.
В попередніх повідомлення писали, що Альфа знає цю проблему й працює над нею.
Доброго дня,joik. В роботі.
Выводил месяца 1.5 назад
Там просто не нуна сразу выводить, а нуна сначала явно пощелкать выбором туды-сюды и остановиться на нужной (дебетке), тогда все сработает.
Во всяком случае у меня после подобного баловства вывелось на Пакетную, хотя я с нее лет 10 ничо не покупал
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 01 вер, 2020 14:25
sola написав:
Вроде выбрал утром категории, а они почему-то слетели... Пришлось выбрать еще раз
опс! и такое бывает, оказывается...
super_mohito написав:
У кого в этом месяце есть категория транспорт? сколько процентов?
У меня 3 мес подряд: было 20% потом 5% теперь 2%
мне было предложено 2%
в прошлых мес. не было ( или я не помню )
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Arien
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