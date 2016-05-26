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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 вер, 2020 11:04
Вроде выбрал утром категории, а они почему-то слетели... Пришлось выбрать еще раз
Додано: Вів 01 вер, 2020 11:07
Звертаюсь до офіційного представника: вже кілька місяців підряд в МАБ при поверненні кешбеку стоїть пімпочка на зарахування на дебетну, а фактично кошти зараховуються на кредитну картку.
В попередніх повідомлення писали, що Альфа знає цю проблему й працює над нею.
Додано: Вів 01 вер, 2020 11:10
Re: Альфа-Банк
У кого в этом месяце есть категория транспорт? сколько процентов?
У меня 3 мес подряд: было 20% потом 5% теперь 2%
Почему? кто знает ответ
Самый высокий заработок у тех, кто трудится... не вынимая рук из чужих карманов.
Додано: Вів 01 вер, 2020 11:24
super_mohito
Потому что надо меньше ездить и больше ходить пешком. Альфа заботится о вашем здоровье
Додано: Вів 01 вер, 2020 11:31
Додано: Вів 01 вер, 2020 11:50
Alfa_Bank
Через какое время после подписания кредитного договора имеет смысл дёргать кнопку увеличения кредитного лимита?
Додано: Вів 01 вер, 2020 13:20
Доброго дня,joik. Помилка була вже усунена. Вкажіть, будь ласка, більш детально, в особистому повідомленні, коли саме не вдалось провести обмін на необхідну карту.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Вів 01 вер, 2020 13:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 01 вер, 2020 13:37
Выводил месяца 1.5 назад
Там просто не нуна сразу выводить, а нуна сначала явно пощелкать выбором туды-сюды и остановиться на нужной (дебетке), тогда все сработает.
Во всяком случае у меня после подобного баловства вывелось на Пакетную, хотя я с нее лет 10 ничо не покупал
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 01 вер, 2020 14:25
опс! и такое бывает, оказывается...
мне было предложено 2%
в прошлых мес. не было ( или я не помню )
Додано: Вів 01 вер, 2020 15:36
Re: Альфа-Банк
шановний офпреде. у вас посеред робочого дня оце
коли-небудь закінчиться?
якщо це регламентні роботи то може у вас навчаться проводити їх в години найменшого навантаження як це робиться у всіх інших адекватних сервісах.
якщо це криві руки то може банк все ж "розкошелиться" на адекватних розробників, щоб зробили раз і назавжди. а то щось останнім часом занадто часто видиме таке повідомлення. таке більше якомусь рагульбанку пасує, а не банку, який причисляє себе в топи на ринку.
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