joik написав:Звертаюсь до офіційного представника: вже кілька місяців підряд в МАБ при поверненні кешбеку стоїть пімпочка на зарахування на дебетну, а фактично кошти зараховуються на кредитну картку. В попередніх повідомлення писали, що Альфа знає цю проблему й працює над нею.
Доброго дня,joik. В роботі.
Выводил месяца 1.5 назад Там просто не нуна сразу выводить, а нуна сначала явно пощелкать выбором туды-сюды и остановиться на нужной (дебетке), тогда все сработает. Во всяком случае у меня после подобного баловства вывелось на Пакетную, хотя я с нее лет 10 ничо не покупал
В серпні два раза перекляцав пімпочки й залишив на дебетній - пішло на кредитну. У вересні вже не кляцав пімпочка була на дебетній пішло на кредитну.