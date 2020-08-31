joik написав:Звертаюсь до офіційного представника: вже кілька місяців підряд в МАБ при поверненні кешбеку стоїть пімпочка на зарахування на дебетну, а фактично кошти зараховуються на кредитну картку. В попередніх повідомлення писали, що Альфа знає цю проблему й працює над нею.
Доброго дня,joik. В роботі.
Выводил месяца 1.5 назад Там просто не нуна сразу выводить, а нуна сначала явно пощелкать выбором туды-сюды и остановиться на нужной (дебетке), тогда все сработает. Во всяком случае у меня после подобного баловства вывелось на Пакетную, хотя я с нее лет 10 ничо не покупал
В серпні два раза перекляцав пімпочки й залишив на дебетній - пішло на кредитну. У вересні вже не кляцав пімпочка була на дебетній пішло на кредитну.
IT-команду Альфа-Банка Украина возглавил экс-IT-директор ПриватБанка Гриценюк
Андрей Гриценюк, до недавнего времени - член правления государственного ПриватБанка по вопросам информационных технологий, назначен исполнительным директором блока "Информационные технологии" украинского Альфа-Банка (Киев).
"В зоне ответственности Андрея Гриценюка – подразделения развития и сопровождения информационных систем, архитектуры и методологии, поддержки и анализа IT-систем, а также обновлённый̆ процессинговый центр банка", – сообщили в банке.
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте