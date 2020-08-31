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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8899890089018902

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 15:40

  clientage написав:
  Alfa_Bank написав:
  joik написав:Звертаюсь до офіційного представника: вже кілька місяців підряд в МАБ при поверненні кешбеку стоїть пімпочка на зарахування на дебетну, а фактично кошти зараховуються на кредитну картку.
В попередніх повідомлення писали, що Альфа знає цю проблему й працює над нею.

Доброго дня,joik. В роботі.

Выводил месяца 1.5 назад
Там просто не нуна сразу выводить, а нуна сначала явно пощелкать выбором туды-сюды и остановиться на нужной (дебетке), тогда все сработает.
Во всяком случае у меня после подобного баловства вывелось на Пакетную, хотя я с нее лет 10 ничо не покупал :)


В серпні два раза перекляцав пімпочки й залишив на дебетній - пішло на кредитну.
У вересні вже не кляцав пімпочка була на дебетній пішло на кредитну.
joik
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 18:58

  wild.tomcat написав:якщо це регламентні роботи то може у вас навчаться проводити їх в години найменшого навантаження як це робиться у всіх інших адекватних сервісах.


думаю, это как раз годины найбильшого навантаження - конец месяца и начало месяца

у меня вчера Форвард даже покупку на Розетке не нарисовал под картой,
сегодня нарисовал, вчерашним числом, а кешбек - нет )), ну да ладно, и так спасибо
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 19:33

joik
Вчора виводив на дебетну без проблем. Тижнем раніше падало на кредитну карту, з якої була трата, незалежно від вибору. Щось таки крутить діджитал))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 20:15

С ред-форума:
IT-команду Альфа-Банка Украина возглавил экс-IT-директор ПриватБанка Гриценюк

Андрей Гриценюк, до недавнего времени - член правления государственного ПриватБанка по вопросам информационных технологий, назначен исполнительным директором блока "Информационные технологии" украинского Альфа-Банка (Киев).

"В зоне ответственности Андрея Гриценюка – подразделения развития и сопровождения информационных систем, архитектуры и методологии, поддержки и анализа IT-систем, а также обновлённый̆ процессинговый центр банка", – сообщили в банке.
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 20:40

Т.е. таки новый крезоид+смузи?!
Вернииите Лёшика :cry: :cry: :cry:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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