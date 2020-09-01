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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8900890189028903>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 15:40

  clientage написав:
  Alfa_Bank написав:
  joik написав:Звертаюсь до офіційного представника: вже кілька місяців підряд в МАБ при поверненні кешбеку стоїть пімпочка на зарахування на дебетну, а фактично кошти зараховуються на кредитну картку.
В попередніх повідомлення писали, що Альфа знає цю проблему й працює над нею.

Доброго дня,joik. В роботі.

Выводил месяца 1.5 назад
Там просто не нуна сразу выводить, а нуна сначала явно пощелкать выбором туды-сюды и остановиться на нужной (дебетке), тогда все сработает.
Во всяком случае у меня после подобного баловства вывелось на Пакетную, хотя я с нее лет 10 ничо не покупал :)


В серпні два раза перекляцав пімпочки й залишив на дебетній - пішло на кредитну.
У вересні вже не кляцав пімпочка була на дебетній пішло на кредитну.
joik
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 18:58

  wild.tomcat написав:якщо це регламентні роботи то може у вас навчаться проводити їх в години найменшого навантаження як це робиться у всіх інших адекватних сервісах.


думаю, это как раз годины найбильшого навантаження - конец месяца и начало месяца

у меня вчера Форвард даже покупку на Розетке не нарисовал под картой,
сегодня нарисовал, вчерашним числом, а кешбек - нет )), ну да ладно, и так спасибо
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 19:33

joik
Вчора виводив на дебетну без проблем. Тижнем раніше падало на кредитну карту, з якої була трата, незалежно від вибору. Щось таки крутить діджитал))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 20:15

С ред-форума:
IT-команду Альфа-Банка Украина возглавил экс-IT-директор ПриватБанка Гриценюк

Андрей Гриценюк, до недавнего времени - член правления государственного ПриватБанка по вопросам информационных технологий, назначен исполнительным директором блока "Информационные технологии" украинского Альфа-Банка (Киев).

"В зоне ответственности Андрея Гриценюка – подразделения развития и сопровождения информационных систем, архитектуры и методологии, поддержки и анализа IT-систем, а также обновлённый̆ процессинговый центр банка", – сообщили в банке.
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 20:40

Т.е. таки новый крезоид+смузи?!
Вернииите Лёшика :cry: :cry: :cry:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 23:14

  super_mohito написав:У кого в этом месяце есть категория транспорт? сколько процентов?
У меня 3 мес подряд: было 20% потом 5% теперь 2%

Почему? кто знает ответ


вот это жир - три месяца.
ради этой категории пошёл взял карту
20% продержалось пол месяца. всё.
теперь только книги и развлечения и уже не 20, а всеголишь 5
всё закинул на розыгрыш яблока
теперь нужно ждать розыгрыша? или можно закрывать карту и если выиграю получу приз? или карта должна оставатся активной? кто сталкивался?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 07:13

Что то 0.5% не начисляют за оплату телефоном, или как то правильно нужно карту добавлять в гугл пей?
envyme1
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 08:54

  Vorlon написав:Alfa_Bank
Через какое время после подписания кредитного договора имеет смысл дёргать кнопку увеличения кредитного лимита?

Добрый день, Vorlon. Решение об увеличение кредитного лимита принимается Банком по каждому клиенту индивидуально. Рекомендую проверять периодически возможность увеличения кредитного лимита в Mobile.
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 09:04

  velvet написав:Чего то по дебетке стало в сообщении писать после доступного остатка кредитный лимит 0.00

Добрый день,velvet. С 01.09.2020 Банки должны правильно показывать доступную сумму на карте - помимо общего баланса отдельно указывать сумму установленного кредитного лимита даже если он отсутствует.
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 09:07

Alfa_Bank
Это всё замечательно и мы слышали о нововведениях. Однако это ведь касается кредитных продуктов. А какой смысл писать нулевой размер лимита для дебетки, когда там ничего другого в принципе быть не может?

Или это для совсем недалёких клиентов, не отличающих дебетку от кредитки? :?
Vorlon
 
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