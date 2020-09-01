Оформлял карту 31 июля и вот за день до РД в мобильном приложении появились опции увеличения кредитного лимита.
Вот в Firefox этой проблемы нет.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 вер, 2020 09:16
Re: Альфа-Банк
Оформлял карту 31 июля и вот за день до РД в мобильном приложении появились опции увеличения кредитного лимита.
Вот в Firefox этой проблемы нет.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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