RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8900890189028903

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 09:16

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Рекомендую проверять периодически возможность увеличения кредитного лимита в Mobile.
Оформлял карту 31 июля и вот за день до РД в мобильном приложении появились опции увеличения кредитного лимита.

  MASolomko написав:ПС. Кстати у меня в МАБе не работает р2р-пополняха с Чужих карт уже месяц :evil: После ввода ОТП вылетает из МАБа с незавершением оп-и.
Вот в Firefox этой проблемы нет.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2322
З нами з: 08.03.18
Подякував: 199 раз.
Подякували: 321 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8900890189028903
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alien, DONALD, ingtrans, yoggik, Вкладчик1234 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4261, 4262, 4263
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
42622 5166006
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 вер, 2020 09:07
omb
Юнекс Банк 1 ... 220, 221, 222
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 04:51
2217 54158
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 вер, 2020 08:47
tarasum
А-Банк 1 ... 1700, 1701, 1702
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
17012 2368951
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 вер, 2020 07:09
guntherhouse777

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.