Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 вер, 2020 09:16
Alfa_Bank написав:
Рекомендую проверять периодически возможность увеличения кредитного лимита в Mobile.
Оформлял карту 31 июля и вот за день до РД в мобильном приложении появились опции увеличения кредитного лимита.
MASolomko написав:
ПС. Кстати у меня в МАБе не работает р2р-пополняха с Чужих карт уже месяц
После ввода ОТП вылетает из МАБа с незавершением оп-и.
Вот в Firefox этой проблемы нет.
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MASolomko
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Додано: Сер 02 вер, 2020 10:15
Получила в этом месяце 20% на книги, чему очень довольна.
Но когда вчера купила книгу, в баллах общих сумма вроде добавилась, а вот когда подробно сколько чего - у книг ноль. Раньше такого не было.
Hella
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Додано: Сер 02 вер, 2020 10:32
wild.tomcat написав:
шановний офпреде. у вас посеред робочого дня оце
коли-небудь закінчиться?
якщо це регламентні роботи то може у вас навчаться проводити їх в
години найменшого навантаження
як це робиться у всіх інших адекватних сервісах.
якщо це криві руки то може банк все ж "розкошелиться" на адекватних розробників, щоб зробили раз і назавжди. а то щось останнім часом занадто часто видиме таке повідомлення. таке більше якомусь рагульбанку пасує, а не банку, який причисляє себе в топи на ринку.
Доброго дня, wild.tomcat. Приносимо вибачення за дану ситуацію. Нам дуже шкода, що Ви не змогли скористатись програмою, коли Вам це так було необхідно
Alfa_Bank
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Додано: Сер 02 вер, 2020 10:41
envyme1 написав:
Что то 0.5% не начисляют за оплату телефоном, или как то правильно нужно карту добавлять в гугл пей?
Добрый день, envyme1. Уточните, пожалуйста, Ваш ИНН в личном сообщении, проверим.
Alfa_Bank
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