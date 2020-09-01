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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8900890189028903

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 09:16

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Рекомендую проверять периодически возможность увеличения кредитного лимита в Mobile.
Оформлял карту 31 июля и вот за день до РД в мобильном приложении появились опции увеличения кредитного лимита.

  MASolomko написав:ПС. Кстати у меня в МАБе не работает р2р-пополняха с Чужих карт уже месяц :evil: После ввода ОТП вылетает из МАБа с незавершением оп-и.
Вот в Firefox этой проблемы нет.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 10:15

Re: Альфа-Банк

Получила в этом месяце 20% на книги, чему очень довольна.
Но когда вчера купила книгу, в баллах общих сумма вроде добавилась, а вот когда подробно сколько чего - у книг ноль.
Раньше такого не было.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 10:32

  wild.tomcat написав:шановний офпреде. у вас посеред робочого дня оце Зображення
коли-небудь закінчиться?
якщо це регламентні роботи то може у вас навчаться проводити їх в години найменшого навантаження як це робиться у всіх інших адекватних сервісах.
якщо це криві руки то може банк все ж "розкошелиться" на адекватних розробників, щоб зробили раз і назавжди. а то щось останнім часом занадто часто видиме таке повідомлення. таке більше якомусь рагульбанку пасує, а не банку, який причисляє себе в топи на ринку.

Доброго дня, wild.tomcat. Приносимо вибачення за дану ситуацію. Нам дуже шкода, що Ви не змогли скористатись програмою, коли Вам це так було необхідно :cry:
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 10:41

  envyme1 написав:Что то 0.5% не начисляют за оплату телефоном, или как то правильно нужно карту добавлять в гугл пей?

Добрый день, envyme1. Уточните, пожалуйста, Ваш ИНН в личном сообщении, проверим.
Alfa_Bank
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