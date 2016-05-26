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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8900890189028903

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 09:16

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Рекомендую проверять периодически возможность увеличения кредитного лимита в Mobile.
Оформлял карту 31 июля и вот за день до РД в мобильном приложении появились опции увеличения кредитного лимита.

  MASolomko написав:ПС. Кстати у меня в МАБе не работает р2р-пополняха с Чужих карт уже месяц :evil: После ввода ОТП вылетает из МАБа с незавершением оп-и.
Вот в Firefox этой проблемы нет.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 10:15

Re: Альфа-Банк

Получила в этом месяце 20% на книги, чему очень довольна.
Но когда вчера купила книгу, в баллах общих сумма вроде добавилась, а вот когда подробно сколько чего - у книг ноль.
Раньше такого не было.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 10:32

  wild.tomcat написав:шановний офпреде. у вас посеред робочого дня оце Зображення
коли-небудь закінчиться?
якщо це регламентні роботи то може у вас навчаться проводити їх в години найменшого навантаження як це робиться у всіх інших адекватних сервісах.
якщо це криві руки то може банк все ж "розкошелиться" на адекватних розробників, щоб зробили раз і назавжди. а то щось останнім часом занадто часто видиме таке повідомлення. таке більше якомусь рагульбанку пасує, а не банку, який причисляє себе в топи на ринку.

Доброго дня, wild.tomcat. Приносимо вибачення за дану ситуацію. Нам дуже шкода, що Ви не змогли скористатись програмою, коли Вам це так було необхідно :cry:
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 10:41

  envyme1 написав:Что то 0.5% не начисляют за оплату телефоном, или как то правильно нужно карту добавлять в гугл пей?

Добрый день, envyme1. Уточните, пожалуйста, Ваш ИНН в личном сообщении, проверим.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 11:05

  Vorlon написав:Alfa_Bank
Это всё замечательно и мы слышали о нововведениях. Однако это ведь касается кредитных продуктов. А какой смысл писать нулевой размер лимита для дебетки, когда там ничего другого в принципе быть не может?

Или это для совсем недалёких клиентов, не отличающих дебетку от кредитки? :?

Vorlon, согласно постановлению НБУ №62 от 14.05.2020 "Про затвердження змін до Положення про інформаційне забезпечення банками клієнтів щодо банківських та інших фінансових послуг".
Банки должны правильно показывать доступную сумму на карте даже если он отсутствует по ДТ/ЗП.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 12:00

  Hella написав:Получила в этом месяце 20% на книги, чему очень довольна.
Но когда вчера купила книгу, в баллах общих сумма вроде добавилась, а вот когда подробно сколько чего - у книг ноль.
Раньше такого не было.

А де шкільні підручники можна купувати з кошерним МСС?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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