wild.tomcat написав:шановний офпреде. у вас посеред робочого дня оце коли-небудь закінчиться? якщо це регламентні роботи то може у вас навчаться проводити їх в години найменшого навантаження як це робиться у всіх інших адекватних сервісах. якщо це криві руки то може банк все ж "розкошелиться" на адекватних розробників, щоб зробили раз і назавжди. а то щось останнім часом занадто часто видиме таке повідомлення. таке більше якомусь рагульбанку пасує, а не банку, який причисляє себе в топи на ринку.
Доброго дня, wild.tomcat. Приносимо вибачення за дану ситуацію. Нам дуже шкода, що Ви не змогли скористатись програмою, коли Вам це так було необхідно
Vorlon написав:Alfa_Bank Это всё замечательно и мы слышали о нововведениях. Однако это ведь касается кредитных продуктов. А какой смысл писать нулевой размер лимита для дебетки, когда там ничего другого в принципе быть не может?
Или это для совсем недалёких клиентов, не отличающих дебетку от кредитки?
Vorlon, согласно постановлению НБУ №62 от 14.05.2020 "Про затвердження змін до Положення про інформаційне забезпечення банками клієнтів щодо банківських та інших фінансових послуг". Банки должны правильно показывать доступную сумму на карте даже если он отсутствует по ДТ/ЗП.
Hella написав:Получила в этом месяце 20% на книги, чему очень довольна. Но когда вчера купила книгу, в баллах общих сумма вроде добавилась, а вот когда подробно сколько чего - у книг ноль. Раньше такого не было.
А де шкільні підручники можна купувати з кошерним МСС?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Vorlon написав:Это всё замечательно и мы слышали о нововведениях. Однако это ведь касается кредитных продуктов. А какой смысл писать нулевой размер лимита для дебетки, когда там ничего другого в принципе быть не может?
Или это для совсем недалёких клиентов, не отличающих дебетку от кредитки?
Да ладно. Хотите сказать, что никогда не слышали, как некоторые ущербные банки наливают кередитные средства на зарплатные/пенсионные карты, при чем иногда без предупреждения зайдите на ветку ощАда, почитайте