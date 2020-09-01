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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 вер, 2020 15:54
Alfa_Bank написав: velvet написав:
Чего то по дебетке стало в сообщении писать после доступного остатка кредитный лимит 0.00
Добрый день,velvet. С 01.09.2020 Банки должны правильно показывать доступную сумму на карте - помимо общего баланса отдельно указывать сумму установленного кредитного лимита даже если он отсутствует.
Таском пишет второй цифрой не весь лимит, а использованый. Может не совсем точно по требованиям, но гораздо удобнее для клиента.
Размер имеет значение.
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Додано: Сер 02 вер, 2020 16:15
Хотел загасить кредитку, на 40к. А в МАБе "большой привет" снизили лимит на пополнение карт с карт других банков до 30к.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Сер 02 вер, 2020 16:17
Фантом
В принципе, новые лимиты анонсировались
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Додано: Сер 02 вер, 2020 16:39
Фантом написав:
Хотел загасить кредитку, на 40к. А в МАБе "большой привет" снизили лимит на пополнение карт с карт других банков до 30к.
СЕП? Або штовхнути р2р на пакетку, а з нею вже загаситись?
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Alien
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Додано: Сер 02 вер, 2020 16:58
Alien Та время есть до 4.09, так и сделаю. Спасибо.
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