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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8901890289038904

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 15:54

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  velvet написав:Чего то по дебетке стало в сообщении писать после доступного остатка кредитный лимит 0.00

Добрый день,velvet. С 01.09.2020 Банки должны правильно показывать доступную сумму на карте - помимо общего баланса отдельно указывать сумму установленного кредитного лимита даже если он отсутствует.
Таском пишет второй цифрой не весь лимит, а использованый. Может не совсем точно по требованиям, но гораздо удобнее для клиента.
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 16:15

Re: Альфа-Банк

Хотел загасить кредитку, на 40к. А в МАБе "большой привет" снизили лимит на пополнение карт с карт других банков до 30к.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 16:17

Фантом
В принципе, новые лимиты анонсировались
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 16:39

  Фантом написав:Хотел загасить кредитку, на 40к. А в МАБе "большой привет" снизили лимит на пополнение карт с карт других банков до 30к.

СЕП? Або штовхнути р2р на пакетку, а з нею вже загаситись?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 16:58

Alien Та время есть до 4.09, так и сделаю. Спасибо.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 18:16

Re: Альфа-Банк

Alien написав:
  Фантом написав:Хотел загасить кредитку, на 40к. А в МАБе "большой привет" снизили лимит на пополнение карт с карт других банков до 30к.

СЕП? Або штовхнути р2р на пакетку, а з нею вже загаситись?
Кто то по другому гасит? Вот это да )
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